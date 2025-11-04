Chân dung người đàn ông quyến rũ nhất 2025

TPO - Jonathan Bailey, nam diễn viên người Anh từng nổi danh qua "Bridgerton" và "Wicked", vừa được People vinh danh “Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2025”, trở thành người đồng tính công khai đầu tiên đoạt giải.