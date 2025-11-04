Chân dung người đàn ông quyến rũ nhất 2025

TPO - Jonathan Bailey, nam diễn viên người Anh từng nổi danh qua "Bridgerton" và "Wicked", vừa được People vinh danh “Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2025”, trở thành người đồng tính công khai đầu tiên đoạt giải.
Bailey thừa nhận mình có nỗi sợ kỳ lạ với rắn. Trong các buổi tiệc, anh chỉ muốn rời đi sớm nhất có thể. Anh thú nhận thích chơi Lego trong những buổi hẹn hò. Với anh, yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu là giao tiếp và sự minh bạch.
Nét đẹp của người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm 2025.
Năm 2024, anh sáng lập quỹ The Shameless Fund, hỗ trợ các tổ chức LGBTQ+ trên toàn cầu. “Tôi muốn góp phần xóa bỏ cảm giác xấu hổ và sợ hãi mà nhiều người vẫn đang phải chịu. Có rất nhiều người tài năng nhưng không dám sống thật. Tôi chỉ mong giúp họ tin vào chính mình”, anh nói.
Anh mô tả mình là người hay suy nghĩ quá mức và cố gắng hạn chế đọc bình luận trên mạng.