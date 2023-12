Chân dung 2 lãnh đạo Sở An toàn Thực phẩm đầu tiên trên cả nước

TPO - Ngày 30/12 TPHCM trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước lập Sở An toàn Thực phẩm sau 6 năm thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn Thực phẩm. PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở, bác sĩ Lê Minh Hải giữ chức vụ Phó giám đốc sở.

Bà Phạm Khánh Phong Lan (sinh năm 1970, quê Khánh Hòa) có trình độ cao cấp chính trị, học hàm Phó giáo sư – Tiến sĩ. Bà Phong Lan từng tu nghiệp tại Viện Đại học Caen, Cộng hòa Pháp; tốt nghiệp Thạc sĩ Dược (1997); Tiến sĩ Dược (1999). Khi về nước, bà có nhiều cống hiến cho ngành y tế, bà từng là giảng viên khoa Dược, Đại học Y Dược TPHCM.

Từ tháng 9/2007 đến tháng 3/2017, bà Phạm Khánh Phong Lan giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Bí thư Đảng bộ cơ quan Sở Y tế. Bà đồng thời là Chủ tịch Hội dược học, Phó Chủ tịch Hội Đông y TPHCM, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội. Đặc biệt, từ năm 2011, bà Phạm Khánh Phong Lan là Đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM (các khóa 13, 14, 15).

Năm 2017, khi TPHCM triển khai thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, bà Phạm Khánh Phong Lan được tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Ban – Bí thư Chi bộ Ban Quản lý An toàn Thực phẩm.

Hơn 6 năm qua, bà đã có nhiều cống hiến cho cuộc chiến “xây thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn”. Sáng kiến mô hình chuỗi thực phẩm an toàn được liên kết chặt chẽ với các tỉnh thành bằng quy trình khép kín từ nông trại đến bàn ăn của bà Phong Lan cùng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm đã mang lại chất lượng và sự an toàn cho bữa ăn của người dân TPHCM.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm, bà Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh, khi Ban được nâng cấp lên Sở, sẽ có cơ sở pháp lý vững vàng hơn. Trước mắt, trong năm 2024, Sở An toàn Thực phẩm sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố chất lượng an toàn thực phẩm, không để xảy ra khoảng trống trong kiểm tra ATTP; đẩy mạnh liên kết, quản lý các sở - ngành, tỉnh thành để bảo đảm thực phẩm sạch tại nguồn.

Đồng hành cùng bà Phạm Khánh Phong Lan trong nhiệm vụ xây dựng Sở An toàn Thực phẩm là bác sĩ Lê Minh Hải, Phó giám đốc sở. Ông Lê Minh Hải sinh năm 1972 quê Vĩnh Long). Ông là bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Nội, Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Quản lý y tế, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Từ tháng 7/1999 đến tháng 1/2009 ông Lê Minh Hải là cán bộ chuyên trách Đoàn, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Y tế TPHCM. Từ tháng 1/2009 đến tháng 1/2015, ông Minh Hải giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Dịch vụ Y tế, Sở Y tế TPHCM. Từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2017, ông Lê Minh hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp TPHCM.

Năm 2017, khi TPHCM triển khai thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, ông Lê Minh Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý An toàn Thực phẩm.

Tại buổi lễ công bố thành lập Sở An toàn Thực phẩm, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: “Đây là địa phương đầu tiên của cả nước có Sở An toàn thực phẩm và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024”. Phó chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo Sở An toàn Thực phẩm phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở và triển khai ngay các công việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Sở An toàn Thực phẩm cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Sở có trách nhiệm xây dựng thực phẩm sạch bảo vệ sức khỏe nhân dân và xử lý nghiêm các vi phạm gây mất an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.