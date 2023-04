Chấn chỉnh việc từ chối kiểm định xe vì thiếu chứng từ bảo dưỡng

TPO - Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, sẽ chấn chỉnh ngay các trung tâm đăng kiểm yêu cầu chủ xe xuất trình chứng từ bảo dưỡng mới được tiếp nhận kiểm định.

Mới đây, một chủ xe đăng tải lên mạng xã hội phản ánh về việc Trung tâm đăng kiểm 6302D (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) ban hành thông báo khẩn đến các khách hàng thực hiện kiểm định xe tại đơn vị này với những điều khoản gây khó cho chủ xe.

Trước đó, Trung tâm đăng kiểm 6302D đã ra thông báo chỉ tiếp nhận các phương tiện đủ điều kiện như: Hồ sơ kiểm định thực hiện đúng Thông tư 02 của Bộ GTVT. Đối tượng đưa xe đến kiểm định là chính chủ hoặc có giấy tờ uỷ quyền,...mới được tiếp nhận. Cùng đó, chủ phương tiện phải cung cấp chứng từ bảo dưỡng, bảo trì, định kỳ, hình ảnh chứng minh cho công tác bảo dưỡng.

Chủ phương tiện phải tuân thủ nghiêm túc sự sắp xếp của cán bộ công nhân viên của trung tâm trong suốt quá trình tham gia kiểm định; Tuyệt đối không được làm những gì trái pháp luật và nội quy của trung tâm trong quá trình làm việc.

Trong số những điều kiện trên, việc yêu cầu cung cấp chứng từ bảo dưỡng, bảo trì, định kỳ, hình ảnh chứng minh cho công tác bảo dưỡng được nhiều chủ xe cho rằng khá cứng nhắc, không đúng quy định.

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục đã nắm được thông tin vụ việc và sẽ rà soát, kiểm tra và xử lý ngay.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam từng nhiều lần đưa ra khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chủ động bảo dưỡng, sửa chữa xe để phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi đi đăng kiểm, tránh trường hợp một số hạng mục như đèn, lốp, phanh,... không đảm bảo phải quay đầu đi sửa chữa và đăng kiểm lại lần 2 gây tốn kém thời gian, công sức. Thậm chí, nếu phải sửa chữa sang ngày hôm sau còn mất thêm 50% phí dịch vụ kiểm định. Điều kiện này là khuyến khích chứ không bắt buộc.

Lãnh đạo nhiều trung tâm đăng kiểm cho biết, thời gian gần đây, số phương tiện không đạt đăng kiểm lần 1 khá nhiều, chiếm khoảng 20-25% tổng số xe đăng kiểm trong ngày. Do đó, việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đưa xe đi đăng kiểm là cần thiết để tránh mất thời gian cho chủ xe, đồng thời, giảm tải cho các đơn vị đăng kiểm.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến chiều 10/4, cả nước có 235 trung tâm đăng kiểm hoạt động. Trong đó Hà Nội có 20/31 trung tâm với 27 dây chuyền hoạt động. TPHCM 14/19 trung tâm với 30 dây chuyền hoạt động.

Hà Nội có 10 trung tâm bị dừng do hoạt động điều tra, 1 trung tâm do không đủ điều kiện; TPHCM có 5 trung tâm dừng do hoạt động điều tra.