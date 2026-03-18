Chậm nhất ngày 1/4 đưa bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động

TPO - Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, chậm nhất 17h ngày 31/3, để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4.

Sớm phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp tỉnh, xã

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Để tiếp tục triển khai các công việc sau ngày bầu cử, khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Trình phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã chậm nhất ngày 31/3.

Đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4. Ảnh minh họa

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội tại Văn bản số 401-CV/ĐUQH ngày 17/3.

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 – 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4.

Trường hợp đặc biệt chưa tổ chức được Kỳ họp thứ nhất trước ngày 31/3 do chưa bố trí được nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031, đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy viên Ủy ban nhân dân các cấp; chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất ngày 31/3;

Đồng thời cần chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chậm nhất ngày 31/3, lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ chậm nhất ngày 3/4.

Rà soát, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công

Bộ Nội vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định; phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, chậm nhất 17h ngày 31/3, để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4.

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao tiếp tục triển khai nghiêm túc các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền tại các Nghị định của Chính phủ trên lĩnh vực, ngành để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Nội vụ để tổng hợp), hoàn thành chậm nhất ngày 15/4.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao triển khai nghiêm túc các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Ban, bộ, ngành Trung ương.

Rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) chậm nhất ngày 15/4.

Chính quyền cấp tỉnh cũng phải rà soát, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động…