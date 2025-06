Cây viết áo lính kể chuyện tác nghiệp trên tuyến bắn

TPO - Dù không được đào tạo bài bản từ đầu về chuyên ngành báo chí, nhưng bằng niềm đam mê và sự cống hiến, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Duy (Sư đoàn 324, Quân khu 4) và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thành Lượng (Sư đoàn 5, Quân khu 7) đã trở thành “nhà báo áo lính” cần mẫn kể lại câu chuyện về đồng đội và đơn vị mình qua những thước phim, bài viết chân thực, giàu cảm xúc.

Vượt hiểm nguy ghi hình đồng đội

Sau hơn 10 năm trong quân ngũ, tháng 10/2017, Thượng úy Nguyễn Văn Duy tốt nghiệp Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) và nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 16 thuộc Sư đoàn 324 với chức danh nhân viên điện nước.

Tưởng chừng sẽ gắn bó mãi với công việc này, nhưng một bước ngoặt đã đến trong chuyến công tác dân vận tại huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) khi Duy gặp cây viết đàn anh Hà Hữu Tân đang công tác cùng Sư đoàn. Qua những lần trò chuyện, Hà Hữu Tân đã dẫn dắt Duy tiếp cận nghề báo - một ngã rẽ quan trọng trên con đường binh nghiệp của anh.

Một ngày cuối năm, khi đơn vị tất bật chuẩn bị đón Tết, Thượng úy Duy bất ngờ nhận quyết định điều động về làm nhân viên Điện ảnh tại Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị Sư đoàn 324). Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, anh coi đây là cơ hội để học hỏi, thử thách bản thân trong môi trường mới đầy áp lực và yêu cầu cao.

Hơn 4 năm tác nghiệp đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Thượng úy Duy. Từ những chuyến đi cùng thủ trưởng đến những lần trực tiếp tham gia hỗ trợ đồng bào vùng lũ, chữa cháy rừng hay trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Mỗi hành trình là một câu chuyện, là nguồn cảm hứng để anh viết nên những tin, bài mang tính nhân văn, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Thượng úy Duy nhớ như in lần đầu đi tác nghiệp trong điều kiện mưa to, gió lớn. Anh kể: Ngày 1/10/2022, với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã hành quân đến rốn lũ Thanh Chương thuộc tỉnh Nghệ An để giúp bà con khắc phục hậu quả lũ lụt. Họ xông pha dọn dẹp, vệ sinh khu chợ, nhà dân, trường học mà không biết mệt...

Hay khi bão số 3 (bão YAGI) - cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2024 đổ bộ vào Việt Nam, Thượng úy Duy cũng kịp thời có mặt để ghi lại hình ảnh bộ đội nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, giúp bà con thu hoạch lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại.

“Những hình ảnh đó tuy không giành giải thưởng cao quý, nhưng là những thước phim, tài liệu vô cùng quý giá được bạn đọc đón nhận, đồng hành và là nguồn cổ vũ, động viên lớn giúp tôi và đồng đội vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thượng úy Duy tâm sự.

Điều ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm trí Thượng úy Duy là các cuộc ghi hình trong diễn tập. Anh từng bỡ ngỡ với cảnh dàn súng pháo nổ tung trời hay cột nước nổ cao chót vót, tiếng xe tăng gầm rú hòa cùng tiếng hô vang đầy hào khí của cán bộ, chiến sĩ xông pha lên tuyến đầu. Những viên đạn vút ra khỏi nòng súng của đồng đội trên từng tuyến bắn thôi thúc anh cố gắng hết mình để ghi lại những khoảnh khắc đẹp ấy.

“Sau những lần đi tác nghiệp đáng nhớ, tôi luôn tự dặn mình phải cố gắng, không quản ngại vất vả, gian khổ, thậm chí gặp nguy hiểm khi dầm trong mưa bão, cắt rừng, lội suối để có mặt kịp thời và không bỏ lỡ những khoảnh khắc chân thực nhất về đồng đội mình”, Thượng úy Duy chia sẻ thêm.

Với niềm đam mê vô tận và cống hiến hết mình, Thượng úy Duy dần trở thành cộng tác viên thường xuyên của nhiều cơ quan báo chí, phản ánh kịp thời những vấn đề thời sự và hoạt động của đơn vị. Anh được chỉ huy các cấp ghi nhận, biểu dương và tặng giấy khen qua các đợt sơ, tổng kết và các hội thi do Sư đoàn, Quân khu tổ chức; đồng thời được bổ nhiệm chức vụ Đội trưởng Điện ảnh của Sư đoàn.

Chạm tới ước mơ nhờ tự học

Bén duyên và gắn bó với nghiệp viết báo gần 5 năm qua, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thành Lượng - Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 đã từng bước vươn lên trở thành cộng tác viên “ruột” của nhiều cơ quan báo chí như báo Quân khu 7, báo Quân đội nhân dân, báo Tây Ninh.

Tình nguyện nhập ngũ từ năm 2018, quá trình công tác, Trung úy Lượng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019, anh được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện thi tuyển vào Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội (chuyên ngành văn hóa, văn nghệ quần chúng), sau đó trở về đơn vị công tác trên cương vị là Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ Trung đoàn 5.

Khối lượng công việc rất vất vả, Trung úy Lượng vừa phải duy trì, quản lý đội văn nghệ xung kích của Trung đoàn, vừa phải quay phim, chụp hình, xây dựng báo cáo trung tâm bằng video clip cho các hội nghị... Nhiều lúc việc gấp và chồng chéo, anh phải tranh thủ làm cả buổi trưa lẫn tối.

Nói về hành trình bén duyên với nghề báo, Trung úy Lượng kể: Từ nhỏ, anh đã có thói quen ngồi nghe ông ngoại đọc báo. Ông đọc chậm rãi, vừa đọc vừa giải thích cho anh nghe những câu chuyện về đất nước, con người, cuộc sống qua từng trang báo. Những giây phút ấy đã âm thầm gieo trong anh niềm yêu thích với nghề báo, như một hạt mầm lặng lẽ lớn lên trong tâm hồn.

“Khi vào môi trường Quân đội, tôi bắt đầu tò mò về cách người ta viết nên một bài báo, về sức mạnh của ngôn từ khi chạm đến trái tim người đọc. Có thể nói, quân ngũ là nơi hiện hữu biết bao câu chuyện đẹp về tình đồng chí, đồng đội, về những hy sinh thầm lặng”, Trung úy Lượng chia sẻ.

Mặc dù chưa qua trường lớp đào tạo hay tập huấn nào về nghiệp vụ báo chí nhưng bằng tất cả niềm đam mê, vượt khó tự học, tự nghiên cứu đã giúp Trung úy Lượng biến ước mơ ngày nào thành hiện thực. Mỗi lần anh xuống đơn vị chụp ảnh, quay phim, lấy thông tin viết bài, cánh lính trẻ vẫn ríu rít gọi anh với cái tên trìu mến: “Nhà báo Thành Lượng”.

Kỷ niệm mà Trung úy Lượng nhớ mãi trong hành trình cầm bút của mình là lần đầu tiên bài viết có tựa đề “Sôi nổi, thiết thực Ngày pháp luật tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5” của anh được đăng trên báo Quân khu 7.

“Thoạt đầu tôi không tin vào mắt mình cùng cảm giác lâng lâng khó tả khi nhìn thấy tên mình in rõ dưới cuối bài viết. Tôi đã đọc đi đọc lại bài báo đó không biết bao nhiêu lần, rồi chụp lại gửi khoe với gia đình, bạn bè và đồng đội. Đó là động lực to lớn, tiếp thêm lửa nhiệt huyết để tôi càng tự tin hơn vào con đường mình lựa chọn”, Trung úy Lượng tâm sự.

Với những nỗ lực, quyết tâm và hiệu quả trong công việc chuyên môn cũng như trên lĩnh vực báo chí tuyên truyền, Trung uý Lượng luôn được Sư đoàn 5 khen thưởng vào mỗi dịp 21/6 hằng năm. Đặc biệt, năm 2023, anh được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen khi đoạt giải Nhì cuộc thi sáng tác, phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài “Chống dịch, cứu dân”.