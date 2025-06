100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Khẳng định sứ mệnh vinh quang

TPO - Tối 20/6, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và gặp mặt, tôn vinh các nhà báo tiêu biểu trong lực lượng Công an nhân dân, với chủ đề: “Sứ mệnh vinh quang”.

Khẳng định vai trò đặc biệt của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định: Suốt 100 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong đó, báo chí Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đối với lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự đang đứng trước những thách thức và yêu cầu mới của thời kỳ hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số toàn diện.

Nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của báo chí, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành sâu sắc với lực lượng Công an nhân dân, tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, đặc biệt là nhóm “bộ tứ trụ cột” nghị quyết trọng tâm: Nghị quyết 57 về thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 66 về đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Báo chí cần chủ động phản ánh kịp thời, chính xác, sâu sắc những thành tựu, chiến công, điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; tích cực tuyên truyền các sự kiện lớn sắp tới như 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng mong muốn báo chí cách mạng, trong đó có báo chí Công an nhân dân, phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa Công an và nhân dân, phản ánh trung thực, khách quan tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; góp phần để nhân dân thấu hiểu, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, báo chí cần chủ động thông tin cảnh báo, phản bác, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, phòng chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ vững chắc trận tuyến tư tưởng và góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Xây dựng đội ngũ báo chí Công an nhân dân vừa “hồng” vừa “chuyên”

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ những người làm báo trong lực lượng Công an nhân dân vừa có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng (hồng), vừa giỏi nghề, sắc bén, chuyên nghiệp (chuyên), xứng đáng là “thư ký của thời đại”, “người gác cổng của nhân dân”.

Báo chí Công an nhân dân cần tiếp tục phát triển theo hướng tinh gọn, mạnh mẽ, hiệu quả, trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, kênh tuyên truyền thiết yếu quốc gia, diễn đàn lý luận chính trị – pháp luật hàng đầu và trung tâm truyền thông khoa học, thực tiễn uy tín của ngành.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Kỷ niệm chương “Vì an ninh Tổ quốc” và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Chương trình cũng diễn ra buổi giao lưu, chia sẻ xúc động giữa các đại biểu, nhà báo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, cùng nhau nhìn lại hành trình 100 năm hình thành và phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.