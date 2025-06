Bộ Công an gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

TPO - Chiều 17/6, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), nhằm tri ân và tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng lãnh đạo cục, vụ Bộ Công an; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương...

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Báo chí cách mạng là trận tuyến tư tưởng vững chắc, luôn đồng hành cùng lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong suốt 80 năm qua, báo chí đã góp phần tích cực phản ánh sinh động hoạt động chiến đấu, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND, lan tỏa các tấm gương điển hình, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng lực lượng CAND trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp an ninh, xây dựng pháp luật và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể báo chí có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về an ninh, trật tự.

Phát biểu đáp từ, ông Lê Quốc Minh cảm ơn Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt trang trọng, khẳng định báo chí sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần tuyên truyền hiệu quả hơn về hoạt động của lực lượng CAND và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.