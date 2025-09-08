Cây cầu lọng vàng nổi tiếng ở Huế đã được đặt tên

TPO - Trước khi HĐND TP Huế thông qua nghị quyết đặt tên cầu vượt sông Hương là cầu Nguyễn Hoàng, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng do Sở Văn hóa - Thể thao thành phố tổ chức lấy ý kiến đã có 100% thành viên thống nhất chọn tên Nguyễn Hoàng.

Ngày 8/9, trong khuôn khổ kỳ họp chuyên đề lần thứ 25, HĐND TP Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua nghị quyết đặt tên cầu vượt sông Hương là cầu Nguyễn Hoàng.

Dự án công trình đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế) phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn một hơn 1.855 tỷ đồng.

Cầu "lọng vàng" vượt sông Hương﻿ về đêm.

Dự án khởi công vào cuối tháng 12/2022 và đã thông xe kỹ thuật phần cầu vượt sông Hương vào ngày 26/3/2025 - đúng dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng Huế. Đến nay, công trình cầu đã hoàn thành, đưa vào khai thác. Cầu vượt sông Hương có điểm đầu nối giữa nút giao vòng xuyến đường Kim Long, Nguyễn Hoàng (phường Kim Long) và điểm cuối tại nút giao đường Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hóa, TP Huế).

Cầu Nguyễn Hoàng có tổng chiều dài 643 m, trong đó phần cầu chính dài 350 m với nhịp vòm thép dài 180 m. Đây là cây cầu có một trong những nhịp vòm lớn nhất Việt Nam hiện nay. Mặt cầu rộng 43 m, bố trí 6 làn xe cơ giới cùng hai lề dành cho người đi bộ rộng 3 m mỗi bên.

Trên mặt bằng, các lề bộ hành được rẽ nhánh xuống công viên hai bên bờ sông bằng 4 cầu nhánh cong.

Cầu vượt sông Hương chính thức được đặt tên Nguyễn Hoàng.

Đặc biệt, cầu bố trí 60 cột đèn nghệ thuật dọc theo công trình được lấy cảm hứng từ hình ảnh “lọng che vua” trong kiến trúc cung đình Huế. Đây là điểm nhấn kiến trúc hòa quyện giữa nét truyền thống xứ Huế và hơi thở hiện đại của thời đại mới.

Liên quan việc đặt tên cầu, ngày 18/7, Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế tổ chức lấy ý kiến Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, qua đó 100% thành viên thống nhất chọn tên Nguyễn Hoàng. Đến 12/8, hội đồng tiếp tục họp và giữ nguyên đề xuất này.

Theo Tiến sĩ Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế, chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1525-1613) là vị chúa Nguyễn đầu tiên vào trấn giữ đất Thuận Hóa từ năm 1558. Với 55 năm cai trị Thuận Hóa, rồi Thuận Quảng (từ 1571), ông đã có công lao to lớn trong việc mở mang, phát triển Đàng Trong, đặt nền móng cho quá trình Nam tiến thời các chúa Nguyễn, góp phần để nước Việt Nam ngày nay có lãnh thổ rộng lớn, đa dạng và giàu có.

Phương án tên gọi được lựa chọn là cầu Nguyễn Hoàng đối với cầu “lọng vàng” vượt sông Hương nhằm tôn vinh vị chúa Nguyễn đầu tiên đã có nhiều công lao mở mang, phát triển bờ cõi.