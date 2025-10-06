Câu lệnh để tạo những bức hình ngồi trong xe như phim điện ảnh với Google Gemini

HHTO - Trào lưu “ngồi xe nghệ” đang viral khắp mạng xã hội với những bức hình mang vibe tuyệt đối điện ảnh như bước ra từ phim Vương Gia Vệ. Lưu ngay câu lệnh bên dưới để tạo cho mình một bộ ảnh cực phẩm cùng AI Gemini.

Trào lưu tạo ảnh bằng AI Gemini chưa hạ nhiệt và phong cách ảnh ngồi trong xe với ánh đèn neon mang màu sắc hoài niệm đậm chất điện ảnh Hong Kong (thường thấy trong phim của đạo diễn Vương Gia Vệ) đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Không cần đến studio hay bối cảnh cầu kỳ, bạn vẫn có thể sở hữu ngay một bức ảnh chân dung cool ngầu chỉ với vài câu lệnh đơn giản.

Chỉ với một bức ảnh chân dung rõ nét và các câu lệnh (prompt) sau đây, bạn đã có ngay bức ảnh "triệu like".

Bước 1: Chuẩn bị và Truy cập công cụ AI Gemini

Chọn một bức ảnh chân dung rõ nét, chụp cận mặt hoặc nửa thân trên, với ánh sáng đồng đều. Sau đó, tìm kiếm và truy cập vào trang web hoặc ứng dụng Google Gemini và chọn mục "Tạo hình ảnh" (hoặc giao diện tạo ảnh) trên thanh công cụ.

Bước 2: Tải ảnh lên và nhập Câu lệnh

Tải bức ảnh bạn đã chuẩn bị lên và nhập câu lệnh chi tiết sau:

“Wong Kar-wai cinematic-style realistic portrait. Using the uploaded photo as reference, preserve the subject’s true facial identity and proportions.

Pose: Sitting inside an old taxi, head gently leaning against the fogged window.

Setting: Interior of a vintage taxi with worn leather seats, rain droplets on the window, and refracted streetlights creating blurred light trails.

Camera Angle: Shot from outside the window, showing overlapping reflections on the subject’s face.

Lighting: Passing red and green neon lights cast shifting hues on the face, enhancing mood and depth.

Outfit: Black button-down shirt slightly unbuttoned; hair appears naturally damp.

Image Tone: Strong red-green contrast, heavy film grain, mild motion blur, and a hazy glow from the vehicle’s headlights.

Mood: Evokes loneliness and quiet solitude - the feeling of a sleepless city with no reply".

Bước 3: Hoàn tất và chỉnh sửa

Sau khi nhập câu lệnh, Gemini sẽ cần vài phút để xử lý và tạo ra hình ảnh. Khi có kết quả, bạn chỉ cần tải ảnh về máy và đăng lên Facebook, Instagram và TikTok để đu trend.

Nếu ảnh chưa ưng ý, hãy thử lại với cùng câu lệnh. Đôi khi Gemini tạo ra các phiên bản khác nhau, hoặc bạn có thể thay đổi một vài từ khóa về màu sắc (chẳng hạn thay red-green bằng blue-pink) hoặc biểu cảm khuôn mặt (intense look, soft smile) để có được kết quả độc đáo hơn.

Với những bước đơn giản, giờ đây bạn đã có thể tự mình tạo ra những bức ảnh profile "nghệ" và "viral" xuất sắc, tất cả nhờ vào sức mạnh của AI Gemini. Thử ngay và chia sẻ đến nhóm bạn cùng "bắt trend" nhé.