Tổng hợp các câu lệnh AI Gemini tạo ảnh chân dung đang viral trên mạng xã hội

HHTO - Lưu lại ngay những câu lệnh AI đang phổ biến dưới đây để tạo một bộ ảnh độc đáo theo trend cho bản thân bằng công cụ Gemini cực đơn giản.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, những bức ảnh tạo bằng AI đã phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Điểm đặc biệt nằm ở việc chỉ cần vài câu lệnh ngắn gọn, người dùng đã có thể tạo nên những bức ảnh đầy tính nghệ thuật, mang phong cách điện ảnh hoặc thậm chí biến hóa theo xu hướng cá nhân.

Chính sự nhanh chóng, sáng tạo và tính lan tỏa này đã khiến các câu lệnh AI trở thành “bí kíp” được người dùng mạng xã hội săn đón. Dưới đây là cách tạo ảnh bằng Gemini chỉ với vài bước đơn giản.

Bước 1: Truy cập vào công cụ AI Gemini

Tìm kiếm và truy cập vào trang web của Google Gemini hoặc ứng dụng Google Gemini. Sau đó, bạn chọn vào mục Tạo hình ảnh ở trên thanh đặt câu hỏi.

Bước 2: Chọn ảnh và câu lệnh

Chọn tấm ảnh mà bạn muốn AI ghép và copy paste các câu lệnh có sẵn sau đây:

Hình 1: “Black-and-white studio portrait, keep the real face completely unchanged. Subject sits relaxed on a metal folding chair, legs crossed, slightly leaning with one hand resting on the chair back and head turned gently to the side. Outfit: all-black minimalist style (blazer with trousers or skirt), matching black shoes. Camera angle: medium full-body shot, taken slightly from the front-right corner (about 30 - 45 degrees), not straight-on, leaving generous negative space above and around the subject. Soft, minimal lighting creates clear shadows and a subtle moody atmosphere. Plain monochrome background, clean and modern aesthetic".

Hình 2: “Sử dụng ảnh khuôn mặt tôi, tạo ảnh: A confident businessman in a dark suit, white shirt, no tie, sitting on a modern leather chair with legs crossed. He is holding a smartphone casually in his hand, looking thoughtful. Background shows a stylish office with large windows and daylight. Professional executive vibe, sharp focus".

Hình 3: “Biến ảnh này thành khung cảnh trong phòng triển lãm nghệ thuật. Trên tường treo một bức tranh chân dung sơn dầu khổ lớn vẽ lại chính nhân vật trong ảnh, theo phong cách hội họa đương đại với nét cọ mềm mại, nền trừu tượng và mơ mộng. Chân dung phải giữ nguyên gương mặt thật, đường nét và danh tính, không được biến dạng hay thay đổi. Ở tiền cảnh, hiển thị chính nhân vật đó nhìn từ phía sau, nhưng đứng hơi lệch sang một bên và hơi chếch góc, để toàn bộ bức tranh trên tường được nhìn rõ ràng, không bị che khuất. Toàn cảnh phải sắc nét, chi tiết, rõ ràng, mang không khí tinh tế và nghệ thuật".

Hình 4: “Vertical portrait, 1080x1920. Keep the same facial features. Subject wearing a black blazer. Stark cinematic lighting with strong contrast.

Shot from a slightly low, upward angle to emphasize jawline and neck, evoking quiet dominance and sculptural elegance. Deep, saturated crimson red background for bold contrast against luminous skin and dark wardrobe".

Hình 5: "Keep the same face and my pose .full hd 1920x1080px, close-up, Create a photo of me, see the reference photo in a a high-fashion studio same skin in the photo.

She wears a black oversized blazer layered over a white tube top, with a sheer white ribbon tied in a bow around her neck.

She poses with her head tilted slightly to the side, gazing softly at the camera with a dreamy, calm expression.

some loose strand of hair falls across her face, adding elegance. Soft diffused lighting against a plain white background".

Hình 6: “Sử dụng ảnh khuôn mặt tôi, tạo ảnh: A confident Vietnamese businessman wearing a dark navy blazer and light blue shirt without tie, standing against a clean dark studio background. Subtle softbox lighting highlights the face, creating a professional and approachable look. High-definition portrait style, natural skin tone, sharp details, business executive vibe. Medium closeup shot".

Hình 7: "Người trong ảnh tôi cung cấp và một cậu bé đứng trong một con hẻm cũ kỹ, nhìn nhau. Người trong ảnh đang dựa vào bức tường gạch, còn cậu bé đội mũ đang nhìn lên người trong ảnh. Khung cảnh ngập tràn ánh nắng ấm áp của hoàng hôn, làm nổi bật những bức tường gạch cũ và một cái cây xanh ở phía sau. Phong cách ảnh chân thực với tông màu hoài cổ, ấm áp. Prompt này tập trung vào bối cảnh, ánh sáng và cảm xúc, giúp bạn dễ dàng áp dụng cho các trang phục và nhân vật khác nhau mà vẫn giữ được không khí tương tự bức ảnh gốc".

Hình 8: “Keep the real face exactly the same as in the uploaded photo, do not change any facial features. Create an AI-generated outdoor image of the toddler (1–2 years old), preserving all natural features and expressions. The baby is sitting inside a giant peeled orange placed on the grass, with the rind partly open and the juicy orange segments clearly visible. The toddler naturally rests both hands on the orange segments, as if balancing and playing with them. The outfit includes a white short-sleeve shirt under bright yellow overalls with button straps, and a matching yellow hat. The toddler looks down at the orange with wide, curious eyes and a gentle smile, as if fascinated by the fruit. The background is a lush orange orchard with leafy branches full of ripe oranges hanging overhead. Soft natural sunlight filters through the leaves, creating a warm, fresh, and realistic atmosphere. High-resolution, ultra-realistic, outdoor natural lighting, lively and heartwarming style".

Hình 9: “Sử dụng ảnh khuôn mặt của tôi. Tạo ảnh: A Vietnamese in a fitted dark black suit, red shirt. Standing confidently with arms crossed, smiling confidently, no show teeth, showing charisma and approachability. Studio background in dark grey, soft lighting for sharp professional portrait. Business executive, modern corporate style".

Bước 3: Hoàn tất

Sau khi nhập đầy đủ các câu lệnh và đưa hình ảnh bạn muốn được AI ghép, bạn chỉ cần chờ trong giây lát để AI xử lý và tạo ra hình ảnh hoàn chỉnh. Khi đã có kết quả, hãy tải ảnh về máy để sử dụng. Mẹo nhỏ là bạn nên thử tạo nhiều lần, vì mỗi lần tạo, Gemini có thể mang đến một phiên bản khác nhau và biết đâu bạn sẽ tìm được bức ảnh ưng ý nhất.

Những điều cần lưu ý để tạo những bức ảnh đẹp hơn

Ánh sáng đồng đều: Hạn chế chọn ảnh bị ngược sáng hoặc mờ, ánh sáng rõ ràng sẽ giúp gương mặt hiển thị tự nhiên hơn.

Chân dung rõ nét: Ưu tiên ảnh chụp chính diện, sắc nét để AI giữ đúng đặc điểm khuôn mặt.

Nền đơn giản: Tránh ảnh có quá nhiều chi tiết phía sau vì dễ khiến khung cảnh bị rối.

Biểu cảm tự nhiên: Nên chọn khoảnh khắc đang cười hoặc có nét mặt nhẹ nhàng để bức ảnh thêm phần cảm xúc.