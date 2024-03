Câu lạc bộ 3T 91-94: Đến với Tiền Phong Marathon để thực hiện mục tiêu kép

TPO - Câu lạc bộ (CLB) chạy bộ 3T 91 - 94 PTTH Hà Nội là ngôi nhà chung của các cựu học sinh trung học Hà Nội niên khóa 91 - 94. Đây là nơi các thành viên “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” một thời sum họp, chia sẻ niềm đam mê chạy bộ, cùng nhau sải bước trên những cung đường đầy hứng khởi. Và Tiền Phong Marathon luôn là lựa chọn hàng đầu ở mỗi mùa giải của các thành viên ở câu lạc bộ được thành lập từ năm 2018 này.

Rèn "Tâm - Thân - Thực" nâng cao sức khỏe

Giải thích về ý nghĩa tên CLB chạy, anh Lâm Việt Dũng, đại diện CLB chia sẻ với PV báo Tiền Phong: “3T là viết tắt của Tâm - Thân - Thực với sứ mệnh nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của các thành viên 91 - 94 và gia đình thông qua các hoạt động rèn luyện Thân thể - Tâm trí - Thực dưỡng đóng góp vào các hoạt động của nhóm 91 - 94 nói riêng và của cộng đồng nói chung. Hoạt động chạy bộ được chúng tôi chọn là một hoạt động chính của nhóm để kết nối và tạo đà cho các hoạt động khác”.

Ban đầu, 3T chỉ có khoảng 50 thành viên. Khi ấy, quãng đường một vòng Hồ Tây cũng đã là thách thức rất lớn đối với mỗi thành viên. Sau 5 năm phát triển, 3T có hơn 900 thành viên được tổ chức quy củ, gắn kết. Nhiều người chinh phục được marathon, thậm chí cự ly siêu dài.

“Chúng tôi lập ra các nhóm tập luyện phù hợp với trình độ và thể lực của các thành viên từ mới bắt đầu tới chinh phục các cự ly 21km, 42km, tạo nền tảng để các thành viên tự tin tham gia các giải chạy marathon ở cả trong và ngoài nước. Rất nhiều thành viên có sự tiến bộ đáng kinh ngạc, trong đó có vận động viên (VĐV) chinh phục cự ly 160km đường mòn ở Sa Pa”, anh Lâm Việt Dũng, đại diện CLB chia sẻ với Tiền Phong.

Khác với các CLB khác, 3T không xây dựng ban điều hành cố định do các thành viên khá bận rộn. Thay vào đó, CLB tăng cường vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên, cùng nhau xây dựng nhóm, thay nhau gánh vác các công việc chung, cùng phát huy sức mạnh tập thể. 3T cũng có nhiều thành viên đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài nên hoạt động chính của các thành viên là chạy bộ trực tuyến. Mỗi thành viên sẽ tự chọn địa điểm, thời gian thích hợp để có thể có được thành tích thi đua tốt nhất.

“Xét về tiêu chí giảm béo, vượt qua bệnh tật… có lẽ 3T là một trong những CLB có thành tích xuất sắc nhất”, anh Dũng tươi cười cho biết. “Các thành viên đều ở độ tuổi xấp xỉ 50, nhiều người có bệnh nền và hầu như không tập luyện thể thao trước đó. Mọi người ý thức được tác dụng của tập thể thao, rèn luyện sức khỏe không chỉ cho mình mà cho cả các thành viên của gia đình. Chúng tôi tự hào vì đã, đang tạo ra một sân chơi lành mạnh có ích và lâu dài cho các thành viên của 91-94 cũng như liên tục đóng góp các giá trị cho cộng đồng”.

Không chỉ chăm lo sức khỏe bản thân, 3T còn tích cực tham gia rất nhiều các sự kiện chạy bộ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tác động tích cực đến xã hội như: Gây quỹ cho trẻ sinh non Newborns; chạy vì trẻ tự kỷ; Tết ấm cho người nghèo; chạy bộ vì an toàn giao thông và truyền tải thông điệp “Đã uống rượu bia thì không lái xe”… Năm 2022, các thành viên CLB đã chứng tỏ được sự lớn mạnh khi tổ chức thành công sự kiện Run for a Green Life thu hút hơn 500 người tham gia.

Tiền Phong Marathon luôn là lựa chọn hàng đầu

Hướng đến Phú Yên, 3T có hơn 100 thành viên đăng ký tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024) ở các cự ly khác nhau. “Tham dự Tiền Phong Marathon hằng năm vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu và là mơ ước của các thành viên 3T. Công tác tổ chức chuyên nghiệp của giải chạy lâu đời nhất Việt Nam luôn khiến các VĐV yên tâm tham dự. Bên cạnh đó, cung đường đua và điểm đến độc đáo có ý nghĩa lịch sử luôn hứa hẹn những trải nghiệm tuyệt vời trong và ngoài đường đua. Lễ Thượng cờ Tổ quốc luôn là sự kiện đáng trông đợi hằng năm.

Ngoài ra, Tiền Phong Marathon còn là giải vô địch quốc gia, nơi quy tụ các VĐV xuất sắc nhất Việt Nam. Được ngắm các bước chạy, giao lưu học hỏi với các VĐV này giúp chúng tôi nâng cao động lực tập luyện và cải thiện thành tích cá nhân”, anh Dũng hồ hởi chia sẻ.

Tuy mục tiêu thành tích khiêm tốn song các runner trung niên này tập luyện nghiêm túc, tràn đầy hứng khởi trong suốt mấy tháng vừa qua để chuẩn bị cho cuộc đua ở Phú Yên. Một số thành viên có triển vọng mong muốn đạt chuẩn Boston (giải chạy marathon lâu đời ở Mỹ) nhân cơ hội được đua tranh với các chân chạy xuất sắc.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về lịch trình để thực hiện mục tiêu kép. Vừa chạy vui khỏe vừa du lịch khám phá. Với Phú Yên, nhiều thành viên có tình cảm đặc biệt vì sự yên bình, thơ mộng. Vì vậy, ngoài việc 'so giày' với các tuyển thủ, chúng tôi sẽ có nhiều chuyến tham quan du lịch khám phá vùng đất, ẩm thực và con người của Phú Yên”, anh Dũng nói.