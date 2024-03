Tiền Phong Marathon 2024 đồng hành thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đây là hoạt động do Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với báo Tiền Phong, Ban Tổ chức Tiền Phong Marathon 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên tổ chức.

Tham dự chương trình có Thượng tá Bùi Đức Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175; ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; nhà báo Vũ Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2024; Thượng tá Trương Minh Hồng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên; cùng hơn 400 người dân địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Bùi Đức Thành bày tỏ: Chúng tôi rất vui khi phối hợp với báo Tiền Phong, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên và các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp đồng hành, tài trợ. Chương trình nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, đặc biệt thể hiện tình cảm, tính nhân văn, trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần ổn định tình hình, an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước.

"Đây là dịp để cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Quân Y 175 có điều kiện thực tiễn rèn luyện nâng cao y đức, ý thức kỷ luật tự giác và trách nhiệm của mỗi người thầy thuốc Chung tay vì sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện", Thượng tá Bùi Đức Thành nói.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175, đoàn công tác của bệnh viện tham gia chương trình hôm nay gồm lãnh đạo, chủ nhiệm khoa và chuyên gia về ngoại khoa, nội khoa, tim - thận - khớp, hô hấp, ung bướu... của bệnh viện. Đồng thời, đoàn công tác mang theo nhiều trang thiết bị hiện đại để tầm soát các bệnh và tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho bà con được hiệu quả nhất.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, bày tỏ sự xúc động và thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Yên gửi lời cảm ơn tới Bệnh viện Quân Y 175, báo Tiền Phong, các đơn vị đồng hành đã tổ chức buổi thăm khám, tặng quà cho bà con nhân dân xã An Hòa Hải.

“Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, là văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta. Việc thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là trách nhiệm, chủ trương mà Đảng, Nhà nước rất quan tâm và tỉnh Phú Yên cũng đang thực hiện tốt nhiệm vụ này”, ông Mỹ cho hay.

Ông Bùi Sinh Nhật – Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, cho biết, xã An Hòa Hải là địa phương mới sáp nhập từ hai xã An Hòa và An Hải huyện Tuy An, Phú Yên. Toàn xã có 4.755 hộ với 18.265 nhân khẩu, trong đó, 103 hộ nghèo, 266 hộ cận nghèo, 183 hộ chính sách, 889 hộ bảo trợ xã hội trải dài trên địa bàn 14 thôn.

Mạng lưới chăm sóc sức khỏe cho nhân dân xã còn những khó khăn nhất định, đặc biệt là cho những hộ chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội.