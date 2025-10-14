QUẢNG NGÃI: Cầu hơn 120 tỷ xây xong nằm ‘phơi nắng mưa’ chờ… 3 hộ dân

TPO - Cầu số 3 bắc qua sông Đăk Bla, nối xã Ngọc Bay và phường Đăk Bla (tỉnh Quảng Ngãi) được đầu tư hơn 121 tỷ đồng, hoàn thành từ năm 2022. Thế nhưng, sau 3 năm đưa vào sử dụng, cây cầu vẫn nằm im lìm giữa sông vì hai tuyến đường dẫn dài chưa đầy 2km nối vào cầu vẫn dang dở, khiến công trình trăm tỷ gần như "vô dụng".

Cầu xong, đường dẫn vẫn... chờ mặt bằng

Cầu số 3 bắc qua sông Đăk Bla nối xã Vinh Quang và phường Nguyễn Trãi (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ) nay là xã Ngọc Bay và phường Đăk Bla (tỉnh Quảng Ngãi) có tổng mức đầu tư hơn 121 tỷ đồng được thi công từ năm 2017 và đưa vào sử dụng năm 2022.

Dù cây cầu kiên cố đã xây xong từ lâu, đến nay vẫn chưa thể khớp nối vì dự án đường dẫn thi công ì ạch do vướng mặt bằng, khiến cây cầu kiên cố này gần như “vô dụng” suốt nhiều năm qua.

Theo đó, dự án đường dẫn vào cầu số 3 qua sông Đăk Bla được kỳ vọng là công trình giao thông trọng điểm, góp phần chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm TP. Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

Cầu số 3 bắc qua sông Đăk Bla xây xong đã lâu nhưng chưa có đường dẫn, khiến công trình trăm tỷ không đem lại hiệu quả sử dụng.

Dự án được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2019, với tổng kinh phí hơn 87 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Tuấn Dũng.

Công trình gồm hai tuyến đường dẫn dài khoảng 1,6 km đấu nối vào cầu số 3. Thế nhưng, sau 6 năm thi công, hai tuyến đường dẫn đấu nối vào cầu vẫn ngổn ngang, dang dở. Tiến độ dự án liên tục “đứng bánh”.

Theo hợp đồng xây lắp ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2022, tuy nhiên do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) nên dự án phải gia hạn đến cuối năm 2024, rồi tiếp tục trễ hẹn. Đầu năm 2025, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) buộc phải ban hành văn bản thống nhất gia hạn thời gian thực hiện đến 31/12/2025.

Trong lúc chờ đường dẫn, cầu số 3 vẫn nằm "phơi nắng, phơi mưa".

Tình trạng dự án ì ạch kéo dài không chỉ khiến người dân khổ sở vì di chuyển khó khăn mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư công. “Cầu xây xong từ lâu rồi mà đường dẫn chưa có, mưa đến là bùn lầy, xe máy trượt ngã như cơm bữa, miết rồi chẳng ai dám đi nữa. Mùa nắng cây cầu “bỏ không” nên người dân tận dụng cầu làm sân phơi lúa. Nhìn cây cầu tiền tỷ giờ như bỏ hoang, phí lắm!”, ông N.V.T. (trú xã Ngọc Bay) ngao ngán.

Theo ghi nhận của PV, tuyến đường dẫn hai đầu cầu hiện vẫn là công trường dang dở. Dọc lối đi, vật liệu xây dựng ngổn ngang, máy móc nằm im lìm. Nhiều đoạn đường bị xới tung, đất đá lởm chởm, ổ gà, ổ voi chi chít khiến người dân qua lại gặp nhiều khó khăn.

Vướng 3 hộ dân

Trao đổi về vấn đề trên, ông Phùng Quang Long - Trưởng phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tiến độ thi công hiện rất chậm so với yêu cầu.

Đường dẫn vào cầu số 3 với kinh phí hơn 87 tỷ đồng thi công ì ạch vì vướng mặt bằng.

“Giá trị hợp đồng xây lắp là hơn 44 tỷ đồng, nhưng đến nay mới thực hiện được khoảng 31 tỷ đồng, đạt hơn 69% khối lượng. Nguyên nhân chính là do công tác GPMB kéo dài, vướng 3 hộ dân chưa đồng ý nhận bồi thường tái định cư, cùng với giá đất cụ thể vẫn đang chờ UBND địa phương thống nhất”, ông Long nói.

Theo chủ đầu tư, đoạn tuyến thuộc địa bàn phường Đăk Bla đã hoàn thành các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và phụ trợ. Tuy nhiên, đoạn đầu tuyến thuộc xã Ngọc Bay mới được bàn giao mặt bằng vào giữa tháng 6/2025.

“Thời tiết mưa kéo dài khiến những đoạn đã có mặt bằng vẫn không thể thi công nền đường được. Trong khi đó, giá đất, vật liệu và phương án bồi thường còn nhiều tranh cãi, làm chậm trễ tiến độ toàn bộ dự án”, ông Long giải thích.

Trong lúc chờ đường dẫn, người dân buộc phải di chuyển qua tuyến đường vòng lầy lội và chật chội.

Người dân qua lại trên cầu gặp nhiều khó khăn.

Đơn vị chủ đầu tư cho biết, trong thời gian tới, sẽ phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND các địa phương liên quan hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 3 hộ còn lại. Đồng thời đôn đốc đơn vị thi công “có mặt bằng đến đâu, làm đến đó”, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

“Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thiện toàn bộ công trình, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ ngày 31/12/2025, nếu không sẽ rất khó đảm bảo chất lượng và kế hoạch vốn đầu tư công”, ông Long khẳng định.