Quảng Bình quyết tâm "hồi sinh" những công trình "phơi mưa, phơi nắng nhiều năm".

TPO - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn yêu cầu các chủ đầu tư tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai hoàn thành, đưa vào sử dụng nhằm chống lãng phí, thất thoát.

Theo thống kê, tỉnh Quảng Bình có 8 dự án tồn đọng, dừng thi công nhiều năm nay, với tổng số vốn trong quyết định đầu tư là hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, có 5 dự án do Trung ương hỗ trợ vốn; 3 dự án là vốn ngân sách của tỉnh. Nguyên nhân dừng thi công của các dự án nói trên chủ yếu là do thiếu vốn; do không giải ngân kịp bị thu hồi vốn; hoặc do thiếu vốn đối ứng…

Công văn yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương làm việc với các đơn vị liên quan xây dựng phương án để xử lý dứt điểm các công trình tồn đọng, dừng thi công; đảm bảo việc xử lý phải đưa được công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, công văn cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bố trí sử dụng hiệu quả các công trình công sở, trụ sở trên địa bàn, nhất là đối với các công trình công sở, trụ sở sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.