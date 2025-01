Số phận dự án 'lên đời' quốc lộ nghìn tỷ qua Nghệ An

TPO - Việc chậm bàn giao mặt bằng thi công đã khiến dự án nâng cấp quốc lộ 7 bị chậm trễ. Hiện Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải đã đồng ý cho gia hạn thời gian hoàn thành dự án này.

Ngày 10/1, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 4, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đã đồng ý cho gia hạn (lần 3) tiến độ thời gian hoàn thành "Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An" (Dự án nâng cấp QL7 - PV). Cụ thể, dự án có 3 gói thầu xây dựng được gia hạn lần lượt hoàn thành trong thời gian từ 30/4/2025 đến 18/7/2025.

Dự án nâng cấp QL7 được Bộ GTVT phê duyệt ngày 18/3/2022 và chính thức khởi công tháng 9/2022. Dự án có mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng với tổng chiều dài 27,5 km đi qua các huyện Diễn Châu, Yên Thành và Đô Lương của tỉnh Nghệ An. Theo kế hoạch, 3 gói thầu của dự án sẽ lần lượt hoàn thành trong tháng 12/2023. Tuy nhiên khi đến hạn, dự án không thể về đích như kế hoạch đề ra và liên tiếp được xin gia hạn.

Trong quá trình thi công, có nhiều nguyên nhân khiến các gói thầu dự án chậm tiến độ, phần lớn do vướng mặt bằng trên tuyến. Các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án không chấp thuận phương án, giá trị đền bù, hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Báo cáo của Ban QLDA 4 cho thấy, tính đến tháng 1/2025, giá trị thi công công trình đạt 559,5 tỷ đồng/714,7 tỷ đồng, đạt 78,2%. Lũy kế đến nay, vốn đã giải ngân cho dự án đạt gần 89%.

Theo lãnh đạo Ban QLDA 4, do các mốc thời gian bàn giao mặt bằng đã bị chậm trễ nhiều lần so với cam kết thực hiện, dẫn đến Dự án QL7 không hoàn thành theo đúng tiến độ; ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên tuyến đang khai thác và mục tiêu, hiệu quả đầu tư. Nếu tiếp tục chậm trễ, dự án có nguy cơ bị dừng, cắt vốn để bàn giao nguyên trạng cho địa phương quản lý.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, huyện đang xin ý kiến Công an tỉnh Nghệ An để thống nhất phương án và thời gian tổ chức bảo vệ thi công dự án đoạn qua địa bàn huyện.

“Thời gian qua huyện đã làm hết các bước tuyên truyền vận động, giải thích, đối thoại, giải quyết đơn thư của người dân đối với dự án này. Tuy nhiên nhiều hộ dân vẫn không chấp thuận phương án hỗ trợ, bồi thường để bàn giao mặt bằng. Hiện huyện đã xây dựng kế hoạch nhân lực, vật lực ra bảo vệ thi công tại hiện trường. Trường hợp có người nào chống đối sẽ mời về trụ sở công an để làm việc. Trước mắt huyện lên phương án bảo vệ thi công tại 3 xã và tiếp tục ở những xã còn lại”, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành nói.

Trong quá trình lên phương án bảo vệ thi công dự án, huyện Yên Thành vẫn tiếp tục huy động lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng bởi dự án chấp thuận phương án hỗ trợ, bồi thường để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.