Câu hỏi về sự mẫn cán

TP - Tết chính là hôm qua, là ngay hôm nay, là ngày mai, nếu Tết là niềm vui sống, nếu thời gian hiện tại thực sự đem lại niềm vui sống mà không cần so đo tính tháng tính ngày. Tôi hằng hiểu vậy. Như từng thấu cảm lời chúc Tết một năm xa nào đó của Sư Ông Thích Nhất Hạnh, người vừa nhẹ nhàng rời cõi rạng sáng qua tại xứ Huế. “Chúng ta đang có rất nhiều may mắn; mỗi ngày chúng ta đang chế tác thêm bình an, hạnh phúc, tình huynh đệ“.