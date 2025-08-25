Câu chuyện của những giáo viên ngoại quốc chọn cống hiến cho giáo dục Việt Nam: Những 'người dẫn đường' tại HDI English

Trong bối cảnh ngành giáo dục Anh ngữ tại Việt Nam đang đối mặt với bài toán về việc giữ chân những nhân tài, những giáo viên quốc tế chất lượng cao, Hệ thống Trung tâm Anh ngữ HDI English đang cho thấy một hướng đi hoàn toàn khác. Thay vì chỉ tập trung vào các chính sách đãi ngộ, “bí quyết” của họ là xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, nơi tâm huyết của người giáo viên được tôn trọng và chuyên môn được phát huy một cách tối đa.

Bí quyết giữ chân các giáo viên nước ngoài chất lượng tại HDI English xuất phát từ môi trường giáo dục nhân văn, nơi tâm huyết của người giáo viên được tôn trọng và chuyên môn được phát huy.

Sứ mệnh xuất phát từ trái tim: Động lực của những “người dẫn đường”

Điều gì đã thôi thúc những giáo viên quốc tế tài năng lựa chọn Việt Nam trở thành quê hương thứ hai, thậm chí chấp nhận rời xa sự sôi động của các thành phố lớn như Hà Nội để về với những địa phương như Uông Bí (Quảng Ninh)?

Tình yêu con người, đất nước Việt Nam, đặc biệt là sứ mệnh giáo dục cao cả chính là những động lực thôi thúc các giáo viên nước ngoài lựa chọn Việt Nam là quê hương thứ hai thứ hai.

Đối với cô Zineb Reda, một giáo viên ngoại quốc đang công tác tại Hệ thống Anh ngữ HDI English, đơn vị trực thuộc HDI Education Group, cô Zineb chia sẻ. "Tôi thấy giá trị mà HDI English đang mang đến cho học sinh, và tôi muốn là một phần trong sứ mệnh đó. Tôi muốn cùng mang giáo dục chuẩn quốc tế đến nơi thật sự cần. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Con người Việt Nam rất thân thiện, vui vẻ, và học sinh thì rất đáng yêu. Mọi người quan tâm tôi nhiều lắm. Mỗi ngày đến Trung tâm, tôi có thêm bạn mới. Chúng tôi học tiếng Anh cùng nhau, chơi, làm video… Sự yêu quý của đồng nghiệp, phụ huynh và học viên giúp tôi bớt nhớ nhà. Nhờ vậy, tôi càng muốn gắn bó và đi cùng mọi người lâu dài hơn".

Câu chuyện của cô Zineb không phải là trường hợp đặc biệt, mà là sự phản ảnh triết lý cốt lõi khi xây dựng đội ngũ giáo viên của HDI English. Họ tìm kiếm những nhà giáo coi việc giảng dạy là một sứ mệnh, không chỉ là một công việc đơn thuần. Đó là những cá nhân không chỉ có tình yêu với trẻ em và đất nước Việt Nam, mà còn có một tầm nhìn nhân văn và sự sẵn sàng cống hiến.

“Tôi đã từng sống và làm việc, cũng có dạy học ở thành phố Hồ Chí Minh một thời gian. Ở đó tôi thấy, học sinh ở thành phố lớn có rất nhiều lựa chọn tốt: chương trình học, giáo viên giỏi. Chính điều này làm tôi suy nghĩ nhiều… và tôi muốn làm khác đi. Lần này, tôi chọn đồng hành cùng HDI English và các em học sinh ở Mạo Khê. Tôi mong muốn mang cơ hội học tiếng Anh chuẩn quốc tế đến cho các em nơi đây. Bởi vì, nếu tất cả người có kinh nghiệm như chúng tôi chỉ ở lại thủ đô, thì học sinh ở tỉnh, ở địa phương khác sẽ rất thiệt thòi. Tôi không muốn điều đó xảy ra.” - Thầy Ryan chia sẻ.

Từ Tâm huyết đến chuyên môn: những tiêu chuẩn không thể tách rời

Tuy nhiên, tâm huyết và tình cảm cũng cần phải được đặt trên một nền tảng chuyên môn vững chắc. Tại HDI English, đây là hai yếu tố không thể tách rời. Để đảm bảo rằng tình yêu giáo dục, tình yêu thương dành cho trẻ em được chuyển hóa thành hiệu quả giảng dạy cao nhất, hệ thống áp dụng một quy trình tuyển dụng và đào tạo với những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Mỗi giáo viên, dù đến từ bất kỳ quốc gia nào, đều phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe bắt buộc về chuyên môn, như: sở hữu bằng cấp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, cùng các chứng chỉ giảng dạy được công nhận toàn cầu như TESOL, CELTA, DELTA. Không chỉ vậy, sau khi vượt qua vòng tuyển chọn, tất cả giáo viên đều phải trải qua một quá trình đào tạo chuyên sâu để thấm nhuần triết lý giáo dục "Lấy người học làm trung tâm" - “Học thông minh - phát triển toàn diện” của HDI English.

Nền tảng chuyên môn vững chắc với các chứng chỉ quốc tế và quy trình đào tạo nội bộ khắt khe là tiêu chuẩn bắt buộc tại HDI English.

Chính sự kết hợp giữa một trái tim nhiệt huyết và chuyên môn giảng dạy được kiểm chứng đã tạo nên đội ngũ "người dẫn đường" thực thụ tại HDI English.

Khi giáo viên không còn chỉ là người dạy ngôn ngữ, mà còn là người truyền thụ văn hoá

Kết quả của mô hình tuyển dụng độc đáo này chính là một đội ngũ giáo viên đa quốc tịch, biến mỗi lớp học tại HDI English thành một không gian giao lưu văn hóa thu nhỏ. Thầy Darren, một giáo viên tại cơ sở Linh Đàm, thường lồng ghép những câu chuyện, những kiến thức về Lễ Tạ Ơn hay Halloween vào bài học, giúp học viên không chỉ học từ vựng, kiến thức tiếng Anh đơn thuần mà còn được tiếp xúc thêm về các nền văn hóa trên thế giới một cách tự nhiên.

Đội ngũ giáo viên đa quốc tịch đã biến mỗi lớp học tại HDI English trở thành một không gian giao lưu văn hoá.

Việc tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau giúp học viên có một tư duy cởi mở, dễ dàng thích nghi và tôn trọng sự khác biệt – một trong những kỹ năng cốt lõi của công dân toàn cầu. Đây cũng chính là cách HDI English hiện thực hóa cam kết của mình: không chỉ dạy tiếng Anh, mà còn dạy kỹ năng, văn hóa và bản lĩnh hội nhập.

Sức mạnh của sự đồng hành: Khi tâm huyết hòa cùng sứ mệnh – Tạo nên sức mạnh giáo dục đầy cảm hứng

Từ câu chuyện về những giáo viên quốc tế tại HDI English có thể thấy bí quyết để thu hút và giữ chân nhân tài, không ở những công thức phức tạp hay những con số trên bản hợp đồng. Nó nằm ở việc xây dựng một môi trường nơi chuyên môn được tôn trọng, và quan trọng hơn, tâm huyết được đặt đúng chỗ, sứ mệnh được cùng nhau chia sẻ và một triết lý giáo dục nhân văn được thực thi một cách nhất quán.