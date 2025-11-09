Caraworld Cam Ranh lập kỷ lục thứ 2 chỉ trong vòng 6 tháng

Ngày 6/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, CaraWorld - đại đô thị biển do chủ đầu tư KN Cam ranh phát triển, chính thức được trao tặng danh hiệu “Đại đô thị biển đầu tiên có vị trí liền kề sân bay và cảng biển quốc tế”.

TS Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) và bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc (ngoài cùng bên phải) trao bằng Kỷ lục đến đại diện Công ty TNHH KN Cam Ranh

Đây là kỷ lục thứ hai mà dự án xác lập chỉ trong vòng 6 tháng, tiếp tục đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình kiến tạo biểu tượng đô thị sân bay hướng biển - trung tâm giao thương, du lịch và an cư cao cấp của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Hạ tầng kép định vị lợi thế độc tôn của CaraWorld

Việc CaraWorld được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục đến từ nền tảng hạ tầng đã hình thành rõ nét và định vị chiến lược ngay từ đầu. Dự án tọa lạc liền kề hai đầu mối giao thông trọng yếu của khu vực Nam Trung Bộ là sân bay quốc tế Cam Ranh và cảng biển quốc tế Cam Ranh - nơi mỗi năm tiếp đón hàng triệu lượt khách và hàng triệu tấn hàng hóa.

Theo số liệu 9 tháng đầu năm 2025, sân bay Cam Ranh đã đón hơn 4,2 triệu lượt khách quốc tế, cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không khu vực sau dịch. Cùng thời điểm, cảng biển Cam Ranh đạt sản lượng hàng hóa thông qua hơn 3 triệu tấn, vượt xa kế hoạch năm và mở rộng đáng kể kết nối hàng hải với các thị trường trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Không chỉ liền kề cảng biển quốc tế Cam Ranh, CaraWorld còn sở hữu riêng bến du thuyền quốc tế quy mô lớn nằm ngay trong lòng dự án. Theo quy hoạch, bến du thuyền này gồm cầu cảng chính dài 420m, tiếp nhận tàu du lịch lên đến 225.000 GT - một trong những chuẩn tàu lớn nhất hiện nay, cùng 6 cụm bến du thuyền và hệ thống luồng tàu, báo hiệu hàng hải đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phối cảnh dự án bến du thuyền quốc tế Cam Ranh do công ty TNHH KN Cam Ranh phát triển

Điểm nhấn của tổ hợp là nhà ga hành khách rộng 22.000 m², công suất phục vụ 50.000 -75.000 lượt khách mỗi năm. Khi vận hành, bến du thuyền quốc tế Cam Ranh không chỉ kích hoạt chuỗi dịch vụ vận tải - du lịch - bán lẻ mà còn được kỳ vọng đóng góp hàng trăm triệu USD doanh thu du lịch, đưa Cam Ranh trở thành “hub” tàu biển mới của châu Á.

Từ góc độ khai thác, sự kết nối đồng bộ giữa đường không, đường biển và hệ thống giao thông nội vùng giúp tăng hiệu quả vận hành các dịch vụ du lịch, lưu trú, bán lẻ và logistics trong nội khu. Với nhà đầu tư, đây là cơ sở để rút ngắn thời gian quay vòng vốn, tối ưu giá trị khai thác trong ngắn và trung hạn. Trong khi đó, với người mua để ở hoặc nghỉ dưỡng dài hạn, hạ tầng hiện hữu mang lại sự thuận tiện trong kết nối và giá trị sống thực chất, không phụ thuộc vào tương lai quy hoạch.

Trong bối cảnh thị trường đang phân hóa mạnh theo hướng ưu tiên dự án có pháp lý rõ ràng và hạ tầng hoàn thiện, CaraWorld cho thấy khả năng đáp ứng cả hai tiêu chí. Lợi thế về vị trí không chỉ góp phần thiết lập kỷ lục, mà còn củng cố định vị dài hạn của dự án trên thị trường bất động sản biển phía Nam.

“Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định tầm vóc và định hướng phát triển khác biệt của CaraWorld trên thị trường bất động sản Việt Nam. Chúng tôi định hướng CaraWorld sẽ trở thành ‘Thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu’, một cửa ngõ đón tinh hoa quốc tế, đồng thời là biểu tượng mới cho du lịch và thương mại biển của Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung” - Bà Quế Nhi - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings, chia sẻ tại sự kiện.

Định vị Thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu

CaraWorld hiện thực hóa mục tiêu trở thành “thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu” thông qua chiến lược phát triển bài bản và lộ trình triển khai rõ ràng. Dự án đã đưa vào vận hành, khai thác kinh doanh các tiện ích quy mô như sân golf KN Golf Links chuẩn Quốc tế 27 hố, khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand Paradise Cam Ranh cùng các phân khu Sunpark, Nikko.

Sân KN Golf Links nằm trong dự án CaraWorld đã tổ chức thành công chặng 1 Legend tour 2025 vào tháng 9/2025

Trong năm 2025, công viên biển CaraBeach rộng hơn 11ha chính thức mở cửa tự do, thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi dịp lễ lớn, trở thành điểm đến cộng đồng nổi bật tại khu vực. Bên cạnh đó, tổ hợp nhà hàng - siêu thị - cà phê mang phong cách Ý, cổng chào CaraWorld cùng hàng loạt hạng mục tiện ích giải trí, thể thao, thương mại đi vào hoạt động đã bước đầu tạo nhịp sống sôi động cho nội khu, mở ra trục trải nghiệm thương mại đầu tiên ngay sát mặt biển.

Trong quý IV/2025, chủ đầu tư KN Cam Ranh tiếp tục thúc đẩy tiến độ các tiện ích như động thổ công viên thể thao nước Cara Water Park, khai trước beach bar, công viên Ma-rốc. Bến du thuyền quốc tế, tổ hợp giải trí và casino cũng sẽ được khởi công trong năm 2026. Những tiện ích này sẽ mở rộng hệ sinh thái dịch vụ - du lịch - thương mại của đô thị, đồng thời khẳng định tầm nhìn đưa CaraWorld trở thành điểm đến giải trí nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng của khu vực.

Định hướng phát triển gắn với các tiêu chuẩn quốc tế không chỉ khiến giới đầu tư trong nước chú ý, mà còn giúp CaraWorld bước đầu lọt vào “radar” của nhà đầu tư quốc tế, nhất là khi xu hướng “sống và nghỉ dưỡng dài hạn” ven biển đang lên ngôi. Sự phát triển của CaraWorld được ví như một “Dubai Marina phiên bản Đông Dương” - nơi hội tụ giữa thiên nhiên và hiện đại, giữa hạ tầng và dịch vụ, giữa sở hữu và khai thác.

Đại đô thị biển CaraWorld 800 ha với lợi thế liên hoàn hàng không - hàng biển hiếm có

Từ góc nhìn thị trường, đây là giai đoạn có ý nghĩa then chốt. Khác với giai đoạn “chờ hạ tầng” như nhiều khu du lịch khác, CaraWorld đang bước vào chu kỳ thương mại hóa với tốc độ triển khai nhanh, pháp lý rõ ràng và dòng tiền đổ về từng phân khu. Việc dự án sở hữu quỹ đất sở hữu lâu dài - đặc biệt là biệt thự, nhà phố và sản phẩm thương mại đã tạo nên sự khác biệt lớn trong bối cảnh các sản phẩm nghỉ dưỡng thường gắn với sở hữu có thời hạn.

Thực tế cho thấy, những khu đô thị ven biển có kết nối sân bay và cảng biển như Victoria Harbour (Hồng Kông), Biscayne Bay (Mỹ) hay Sydney Harbour (Úc) đều đã chứng minh khả năng tăng trưởng giá trị vượt trội khi hệ sinh thái thương mại - dịch vụ - du lịch đồng bộ hình thành. Với vị thế hiện tại, CaraWorld được kỳ vọng sẽ đi theo quỹ đạo phát triển tương tự, mở ra dư địa tăng giá và khai thác lâu dài, đặc biệt khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước vào giai đoạn thanh lọc thực chất.

Trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc theo hướng thực chất và lâu dài, CaraWorld không chỉ khẳng định vị thế một đô thị ven biển mang tầm vóc quốc tế, mà còn từng bước vươn lên trở thành thủ phủ vịnh biển giải trí nghỉ dưỡng gắn liền sân bay, cảng biển và hệ sinh thái giao thương toàn diện của khu vực.