Cao tốc bị chặn ngang, xe phải đi vòng để trả phí: VEC lý giải thế nào?

TPO - Sau thông tin rào đường cao tốc để thu phí, trong đó có tuyến Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã chính thức lên tiếng giải thích.

Theo VEC, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để hỗ trợ doanh nghiệp vận tải trong lưu thông hàng hoá, VEC đã dừng thu phí cao tốc tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cụ thể, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây dừng thu phí toàn bộ từ ngày 20/7, cao tốc Nội Bài – Lào Cai dừng thu phí tại trạm đầu Hà Nội từ ngày 24/7, tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi lần lượt dùng thu phí các trạm trên tuyến trong cuối tháng 7 và cuối tháng 8.

Hiện VEC đã triển khai thu phí trở lại tại một số trạm trên địa bàn bỏ giãn cách theo Chỉ thị 16.

Vừa qua, một số tài xế phản ánh việc dừng thu phí các trạm phía Hà Nội trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai trong thời gian Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16, nhưng Vec lại phân luồng giao thông để đi qua các trạm còn thu phí.

Lý giải điều này, VEC cho biết, mình là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, các tuyến cao tốc đầu tư và khai thác để hoàn vốn cho ngân sách, thu phí theo phương án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, không phải là dự án BOT.

Chủ đầu tư cao tốc nhiều nhất Việt Nam cho rằng, cao tốc của VEC đều thu phí kín (vào lấy thẻ, ra trả tiền), đi bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu, không phải như đa số dự án BOT là thu phí chỉ tại 1 trạm. “Khi dừng thu phí tại một trạm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình thu phí của tuyến đường, trong khi có đoạn vẫn nằm ngoài địa bàn áp dụng Chỉ thị 16, chỉ dừng thu với đoạn qua địa phương áp dụng Chỉ thị 16”, VEC giải thích trong thông cáo gửi các cơ quan báo chí.

Cụ thể, với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo VEC, cả 3 trạm thu phí trên tuyến là Vực Vòng, Liêm Tuyền và Cao Bồ đều nằm ngoài địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tức vẫn được thu phí bình thường, chỉ miễn với phương tiện phòng chống dịch, xe ưu tiên, xe công vụ… Tuy nhiên, tuyến cao tốc này của VEC liên thông và thu phí kín với tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, trong khi tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ nằm trên địa bàn Hà Nội nên dừng thu phí toàn bộ. Do đó, đoạn cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình không thể thu phí kín, phải tạm thời chuyển sang thu phí 1 lượt tại một số trạm.

Với tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, trong tổng chiều dài 245km chỉ có hơn 7,6km qua địa bàn Hà Nội dừng thu phí do trong khu vực áp dụng Chỉ thị 16, phần còn lại vẫn thu phí bình thường. Do đó, VEC đã điều chỉnh phương án phân luồng giao thông để thu phí với xe sử dụng 238km còn lại. Do đó, VEC đã rào 1 đoạn đường để xe lưu thông qua trạm thu phí IC3 trên địa bàn Vĩnh Phúc, sau đó trở lại cao tốc để về Hà Nội.

“Trước khi triển khai phương án thu phí trên, VEC đã báo cáo Tổng cục Đường bộ và được lập biên bản xác nhận, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ triển khai”, VEC thông tin thêm.