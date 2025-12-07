Cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại hồ Đồng Mô

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trần Hoàng
TPO - Hồ chứa nước Đồng Mô, một trong những hồ thủy lợi, cảnh quan lớn ở thị xã Sơn Tây cũ, đang bị xếp loại công trình có nguy cơ mất an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành quyết định về phê duyệt Phương án tích nước hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn do thành phố Hà Nội quản lý (hồ chứa nước Đồng Mô, xã Đoài Phương).

Theo đó, qua công tác kiểm tra đánh giá hiện trạng các hạng mục công trình hồ chứa nước Đồng Mô, căn cứ tiêu chuẩn đánh giá hiện hành, mức độ an toàn đập hồ chứa nước Đồng Mô xếp an toàn loại 3. Công trình này có nguy cơ mất an toàn, không được phép tích nước, hoặc phải khống chế mức độ tích nước; phải tăng cường giám sát các hạng mục có an toàn ở mức C; tiến hành khảo sát và nghiên cứu chi tiết, lập dự án sửa chữa lớn công trình.

Hồ Đồng Mô

Để đảm bảo an toàn công trình, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp và phương án tích nước tạm thời; đồng thời, nhanh chóng triển khai dự án Sửa chữa, xử lý tổ mối, khoan phụt vữa, chống thấm đập Ngải Sơn hồ chứa nước Đồng Mô đảm bảo an toàn cho đập chính Ngải Sơn.

Về giải pháp lâu dài, UBND TP Hà Nội sẽ giao các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát và nghiên cứu chi tiết, lập dự án hoàn chỉnh các hạng mục phụ trợ, bao gồm kênh dẫn thượng, kênh hạ lưu tràn xả lũ.

Về phương án tích nước: Hồ chứa nước Đồng Mô được phép tích nước đến cao trình mực nước dâng bình thường +21,50m. Trong quá trình vận hành tràn xả lũ, cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực sẵn sàng để khắc phục, xử lý sự cố khẩn cấp đảm bảo an toàn cho hồ chứa nước. Đặc biệt bám sát phương án “mở tràn sự cố qua đập phụ B” của phương án ứng phó thiên tai hồ chứa nước Đồng Mô khi tràn không xả được lũ theo thiết kế, mực nước hồ dâng cao...

Trần Hoàng
