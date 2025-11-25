Càng nhanh càng nhiều sinh mạng được giữ lại

TP - Hàng trăm số phận bị mắc kẹt, chờ đợi, nhắn tin trong hy vọng mong manh giữa cơn lũ dữ. Lực lượng cứu trợ, tình nguyện viên đã trở thành điểm tựa, mang theo hy vọng đến với bà con giữa lúc hiểm nguy.

Dốc toàn lực cứu dân

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến hơn 160 điểm thuộc 54 xã, phường của tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu, có nơi nước dâng tới 2m. Từ trên cao nhìn xuống, những khu dân cư vốn nhộn nhịp nay biến thành những “ốc đảo” cô lập. Người dân hoảng hốt leo lên gác xép, mái nhà để cầu cứu. Giữa khung cảnh tang thương ấy, tình người lại sáng lên, trở thành điểm tựa để cộng đồng vượt qua hoạn nạn.

Không chỉ có công an, bộ đội mà còn là những người dân bình thường. Ai có xuồng góp xuồng, ai có xe tải góp xe, người không có phương tiện thì góp công, góp sức. Trong dòng nước xiết đục ngầu, những đội thiện nguyện như: SOS 115, SOS 77, Tư Nhà Bè, Hoàng Lợi, Hòa Kỳ Co… bất chấp hiểm nguy, dùng ca nô, mô tô nước lao vào vùng ngập để cứu người, mang nước sạch, cơm nóng đến từng hộ dân.

Bộ đội Hải quân đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Ông Nguyễn Văn Sáng (nhóm Tư Nhà Bè) chia sẻ, nhìn thấy nhiều người dân đang đối diện với nguy hiểm, vừa rét vừa đói chờ người đến cứu hộ khiến cả nhóm phải khẩn trương, không thể chậm trễ.

“Với người dân trong vùng bị nước cô lập, mỗi một phút giây đều rất quý giá, chúng tôi càng nhanh thì càng nhiều sinh mạng được giữ lại”, ông Sáng nói. Anh Hoàng Tuấn (thành viên một đội cứu hộ) cho biết, nhóm của anh nhận được hàng trăm cuộc gọi trong đêm 19/11 nên cả nhóm phải tức tốc đưa mô tô nước tiếp cận những điểm kêu cứu. “Nước dâng cao và chảy xiết, người cần cứu thì rất nhiều nên chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức, cứu được càng nhiều người càng tốt”, anh Tuấn nói.

Trước tình hình ngập lụt diện rộng, lương thực và thực phẩm khan hiếm, chính quyền cùng lực lượng cứu hộ đã cấp tập triển khai hỗ trợ. Từ ngày 18/11 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa đã huy động siêu thị và phương tiện vận chuyển, đưa tới các vùng bị cô lập hơn 7.000 thùng mì, hơn 10.000 phần lương khô và nước uống. Những chuyến hàng cứu trợ ấy không chỉ là nguồn sống mà còn là lời nhắn gửi ấm áp rằng bà con vùng lũ không hề đơn độc.

Trưa 21/11, sau hơn 10 giờ vật lộn trong dòng nước xiết lạnh buốt, nhóm tình nguyện viên của anh Trương Minh Khoa (quê Phan Thiết, Lâm Đồng) mới cho phép mình dừng lại đôi chút để nghỉ ngơi. Suốt buổi sáng, họ đã dầm mình trong biển nước mênh mông ở khu vực Diên Thạnh, Diên An (tỉnh Khánh Hòa), nơi cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã nhấn chìm nhiều nhà cửa. Anh Khoa cho biết, nhóm của anh đã nhận được hơn 1.000 tin nhắn cầu cứu trong đêm và đã nỗ lực không bỏ qua tin nhắn nào để đưa được gần 300 người đến nơi an toàn.

“Đêm 20/11, chỉ ở một vị trí, đội tình nguyện viên đã cứu được một lúc hơn 30 người, phần lớn là cụ già trẻ em hơn 2 ngày ngồi trên mái nhà. Trong đó có một phụ nữ mang bầu, chị ấy đã ăn rất ít trong hai ngày qua để nhường phần thức ăn ít ỏi cho những đứa trẻ…”, anh Khoa cho biết. Chiều 21/11, anh Khoa cùng với các thành viên trong nhóm của mình tiếp tục lao vào tâm lũ ở Diên Phú (Khánh Hòa) để tiếp tục cùng những chiếc jetski rẽ sóng để hỗ trợ bà con…

Em bé chào đời tại khách sạn tạm trú của anh Nguyễn Xuân Bách

Khách sạn, trường học... trở thành nơi tránh trú

Tại các xã, phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Cam Lâm, Nam Cam Ranh, Diên Khánh, Đông Hải và Ninh Hòa, công tác sơ tán người dân được tiến hành khẩn trương. Nhiều điểm tránh trú được mở rộng, sẵn sàng đón nhận bà con từ vùng lân cận. Căn phòng tập thể, trường học, trụ sở xã đều trở thành nơi tránh trú an toàn cho hàng trăm người dân.

Anh Nguyễn Xuân Bách (23 tuổi, phường Nha Trang) mở cửa khách sạn cũ của gia đình ở số 8 Phan Bội Châu đón hơn 200 người dân vào ở. Anh Bách chuẩn bị sẵn giường, chiếu, chăn gối và kêu gọi cộng đồng mang đến thuốc men, quần áo, lương thực. “Thật may, các nhu yếu phẩm không chỉ có đủ cho bà con tránh trú mà còn dư để chúng tôi mang đi hỗ trợ các điểm khác”, anh Bách chia sẻ.

Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa mang đồ cứu trợ cho người dân phường Tây Nha Trang

Cư dân khu chung cư Vùng 4 Hải quân nấu đồ ăn để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt Ảnh: Ảnh Thanh Thanh

Anh Bách cho biết, điều kỳ diệu đã xảy ra ngay trong những ngày khách sạn trở thành nơi tạm trú của bà con - một em bé cất tiếng khóc chào đời tại đây. Sự kiện đặc biệt ấy khiến cả không gian vốn có nhiều lo âu vì mưa bão bỗng tràn ngập niềm hy vọng. Với nhiều người dân, khách sạn không chỉ là nơi nương náu tạm thời mà mà còn là điểm tựa, nơi họ cảm nhận rõ tình người ấm áp.

Những ngày này, không khí tại Khu chung cư Vùng 4 Hải quân (phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) trở nên nhộn nhịp. Người nhặt rau, người vo gạo, người chia từng phần quà một cách tỉ mỉ. Tất cả đều chung một mục đích, chuẩn bị cho hành trình cứu trợ bà con vùng ngập nặng.

Đứng giữa khu vực tập kết đồ cứu trợ, chị Trần Thị Tố Trang (một cư dân khu chung cư Vùng 4 Hải quân) xúc động kể lại: “Từ ngày 19/11, chúng tôi đã đứng ra chuẩn bị những phần ăn, kêu gọi đóng góp nước sạch, mì, áo phao… để đưa đến với người dân vùng ngập sâu trên địa bàn. May mắn khu tôi ở không bị ngập sâu, nhưng khi lên mạng thấy người dân mình cầu cứu, lòng tôi quặn thắt. Tôi vừa thương người dân, lại càng thương lực lượng cứu hộ”.

Những ngày qua, hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 227 phương tiện của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, công an và lực lượng địa phương đã được huy động, tạo thành một mạng lưới ứng cứu rộng khắp. Không chỉ có lực lượng trong nước, nhiều tình nguyện viên và cả người nước ngoài cũng đã tham gia, góp sức đưa người dân đến nơi an toàn. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, toàn tỉnh Khánh Hòa đã sơ tán thành công gần 900 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu, giảm đáng kể những mất mát trong cơn lũ dữ.

Đoàn của chị Trang đã không ngần ngại vượt qua khó khăn để trao tận tay những phần cơm nóng hổi. Những chuyến xe chở đầy lương thực, áo phao, nước sạch đến với bà con xã Cam Hiệp, xã Sơn Tân đang tập trung tại các điểm tránh trú. “Xúc động nhất là lên đến xã Diên An thấy nhà cửa của bà con ngập tận nóc. Thời điểm chúng tôi đi là tối 20/11, cảm giác bất lực khi nhiều vùng ngập sâu quá, chúng tôi không thể tiếp cận”, chị Trang nghẹn ngào.

Không trực tiếp đến hiện trường, nhiều người dân và cơ sở kinh doanh khác cũng âm thầm góp sức. Chủ quán bánh xèo Mộc Miên (phường Nha Trang) chuẩn bị bánh miễn phí; nhiều nhà hàng, khách sạn trên địa bàn mở cửa đón người tránh lũ, cung cấp áo phao, bánh mì. Giữa muôn trùng sóng nước, những hành động nghĩa tình đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm, giúp người dân có thêm động lực để vượt qua lúc ngặt nghèo. Thiên tai có thể nhấn chìm bao nhiêu thứ, nhưng không thể nhấn chìm được nghĩa đồng bào.