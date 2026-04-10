Cancer Council Việt Nam đồng hành bảo vệ sức khỏe runners tại Tiền Phong Marathon 2026

Cuối tháng 3 vừa qua, Cancer Council - thương hiệu kem chống nắng bán chạy số 1 tại Úc - tự hào là nhà tài trợ Bạc của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026, đồng hành và góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ sức khỏe làn da cùng hàng chục nghìn runners.

Kem chống nắng Cancer Council Việt Nam - Nhà tài trợ Bạc tại Giải VĐQG Tiền Phong Marathon lần thứ 67 (Nguồn: Intershop)

Cancer Council - Thương hiệu chống nắng ra đời với sứ mệnh phòng chống ung thư

Không giống như nhiều thương hiệu mỹ phẩm khác, Cancer Council được bảo trợ bởi Hội đồng Ung thư Úc (Cancer Council Australia) - tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại Úc về nghiên cứu, phòng ngừa và hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Úc là quốc gia có tầng ozone mỏng và chỉ số tia cực tím (UV) vào mùa hè luôn ở mức rất cao. Cứ mỗi 3 người Úc thì sẽ có 2 người được chẩn đoán mắc một dạng ung thư da (Theo Hội đồng Ung thư Úc). Tổ chức Ung thư Da (The Skin Cancer Foundation) cũng chỉ ra rằng khoảng 90% các trường hợp ung thư da có liên quan trực tiếp đến việc tiếp xúc với tia cực tím. Chính vì thế, kem chống nắng tại quốc gia này luôn phải vượt qua những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe.

Đáp ứng những tiêu chuẩn đó, Cancer Council tự hào là thương hiệu đáng tin cậy trong 10 năm liên tiếp (2016 - 2025) do người tiêu dùng Úc bình chọn (*). Đây chính là bảo chứng mạnh mẽ để Cancer Council tự tin chinh phục cái nắng nhiệt đới gay gắt tại Việt Nam.

Được phát triển dựa trên nền tảng nghiên cứu y khoa nghiêm ngặt và đạt chứng nhận chất lượng từ Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc (TGA), các sản phẩm Cancer Council không chỉ là một sản phẩm làm đẹp, mà là một giải pháp y tế chủ động, mang đến sự hỗ trợ bảo vệ tối ưu và an tâm tuyệt đối cho người sử dụng.

Kem chống nắng Cancer Council với đa dạng sản phẩm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của người dùng (Nguồn: Intershop)

Thương hiệu vì cộng đồng

Sử dụng kem chống nắng không chỉ là hành động tự bảo vệ bản thân, mà còn là sự đóng góp thiết thực cho y tế toàn cầu. Thông qua việc trích một phần doanh thu từ mỗi sản phẩm bán ra, Cancer Council đã đóng góp hơn 15 triệu USD trong 5 năm qua cho quỹ nghiên cứu và phòng chống ung thư.

Với cam kết này, việc chống nắng bảo vệ da hằng ngày đã trở thành một đóng góp tích cực cho cộng đồng, giúp giảm thiểu những nguy cơ ung thư và nâng cao chất lượng sống cho toàn xã hội.

Tiêu chuẩn chống nắng phổ rộng SPF 50+

Đối với những người chạy bộ và thường xuyên hoạt động ngoài trời, kem chống nắng là vật dụng không thể thiếu. Vận động liên tục dưới cái nắng gay gắt tại Nha Trang sẽ khiến da dễ chịu tổn thương tích lũy, đẩy nhanh quá trình lão hóa và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng.

Sở hữu chỉ số chống nắng SPF50+ quang phổ rộng, Cancer Council hỗ trợ bảo vệ da toàn diện trước cả UVA và UVB, hai loại tia cực tím gây cháy nắng, lão hóa và ung thư da. Đặc biệt, Cancer Council đã mang đến cho các runners tại Tiền Phong Marathon dòng kem chống nắng dành riêng cho hoạt động ngoài trời - Cancer Council Sport Sunscreen SPF50+. Với khả năng kháng nước lên đến 4 giờ và công nghệ DryMove tiên tiến, sản phẩm giúp thấm nhanh, giữ da khô thoáng, không bết dính trong quá trình vận động và chinh phục thử thách.

Kem chống nắng Cancer Council Sport SPF50+ đang là dòng sản phẩm được yêu thích nhất của Cancer Council tại Việt Nam (Nguồn: Intershop)

Bảo vệ vững vàng - Tiếp bước vươn xa cùng Cancer Council

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 thu hút hàng nghìn vận động viên từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư. Với bờ biển dài, khí hậu nắng nóng và cường độ tia UV cao, Nha Trang là điểm tổ chức lý tưởng nhưng cũng là thách thức về sức khỏe cho vận động viên.

Với vai trò nhà tài trợ Bạc của sự kiện, Cancer Council không chỉ mang đến giải pháp hỗ trợ bảo vệ làn da tối ưu cho các runners, mà còn lan tỏa thông điệp: Bảo vệ vững vàng - Tiếp bước vươn xa.

Sự giao thoa giữa tinh thần thể thao không ngừng nghỉ và sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Cancer Council đã tạo nên chuỗi giá trị sâu sắc. Đây là minh chứng rõ nét cho việc thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn có thể thắp sáng những hành động thiết thực, mang lại giá trị tích cực cho xã hội.

Gian hàng Cancer Council Việt Nam tại Giải VĐQG Marathon Tiền Phong 2026 đón tiếp hơn 5.000 lượt tham quan & trải nghiệm. (Nguồn: Intershop)

(*) Theo Tạp chí Reader's Digest[1] tại Úc công bố