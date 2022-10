Cần Thơ: Gần 1.000 nhân viên y tế, giáo viên nghỉ việc

TPO - Từ 2020 đến 2022, hai ngành Giáo dục và Đào tạo và Y tế TP. Cần Thơ có số lượng viên chức xin nghỉ việc lên tới gần 1.000 người với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Chiều 6/10, tại họp báo quý III/2022 của UBND TP. Cần Thơ, ông Lê Hùng Yên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ, cho biết, hàng loạt viên chức nghỉ việc trong thời gian qua tập trung chủ yếu ở Sở GD&ĐT và Sở Y tế.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Nội vụ đã rà soát, tìm ra nguyên nhân và đã có báo cáo cho UBND TP. Cần Thơ.

Qua thống kê, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2022, thành phố có 952 viên chức nghỉ việc, trong đó ngành Giáo dục và Đào tạo có 436 người; ngành Y tế có 358 viên chức xin nghỉ việc.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội, viên chức xin nghỉ việc có nhiều lý do như: Xuất phát từ cá nhân, gia đình, không đáp ứng được vị trí việc làm… nhưng nguyên nhân chung là chế độ tiền lương, thu nhập chênh lệch giữa trong và ngoài cơ quan Nhà nước.

Về hướng để giải quyết, trước mắt, hai sở này sắp xếp, bố trí lại vị trí việc làm. Đối với cán bộ, nhân viên của Sở Y tế đang thiếu, UBND TP. Cần Thơ đã có công văn chỉ đạo các đơn vị, trong đó có Sở Y tế, chủ động rà soát, đánh giá, có kế hoạch cụ thể và phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu UBND thành phố có hướng giải quyết phù hợp.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, vướng nhiều nhất là chuẩn hoá lực lượng giáo viên mà chủ yếu cấp mầm non do đòi hỏi phải có năng lực từ cao đẳng - đại học, nhưng số lượng chưa đáp ứng, do vậy Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp để rà soát, hỗ trợ.

“Hiện nay, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước mà các sở, ngành trên địa bàn thành phố chưa sử dụng khá lớn, trong đó, các đơn vị sự nghiệp giáo dục có 975 người, y tế là 127 người (chưa sử dụng – sẽ bố trí vào số người nghỉ việc). Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng đã làm đề án gửi UBND thành phố để trình HĐND về việc thu hút nhân tài gồm các chuyên gia, nhà khoa học cho thành phố”, ông Yên thông tin thêm.