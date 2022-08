Cán bộ, viên chức nghỉ việc hàng loạt: Cơ hội để Nhà nước điều chỉnh chính sách

TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, với cơ chế hiện hành, nhân sự khu vực công dịch chuyển sang khu vực tư sẽ còn diễn ra. Nếu nhìn theo hướng tiêu cực, sẽ thấy Nhà nước mất người tài, khi người làm được việc, đáng ở lại lại chuyển đi, còn người không làm được việc đáng phải đi lại ở lại vì không đi được đâu. Nếu nhìn tích cực, xu hướng này cho thấy khu vực tư đã đảm đương được nhiều nhiệm vụ mà Nhà nước không cần thiết phải giữ, thúc đẩy kinh tế thị trường, cạnh tranh giữa Nhà nước và tư nhân sẽ giúp cả 2 cùng phát triển và xã hội được lợi.

Anh Lê Văn Vũ, từng làm phó trưởng công an một xã ở Thanh Hóa chia sẻ: Năm 2018, anh Vũ chính thức làm việc với lương khởi điểm 1,26 triệu đồng/tháng, rồi tăng lên 1,4 triệu đồng, khi nghỉ vào năm 2020, lương được 1,6 triệu đồng/tháng. “Dù mức lương như vậy nhưng công việc ngập đầu, khi xã có 11 thôn với hơn 5.000 nhân khẩu, ngày ngồi cơ quan, tối đi tuần. Từ việc lớn đến nhỏ, từ hành chính tới sự vụ, từ hòa giải vợ chồng mâu thuẫn tới tranh chấp đất đai, đánh lộn, bài bạc... dân gọi công an xã phải có mặt. Khi dịch COVID-19 xảy ra thì đi cắm chốt kiểm soát người ra vào địa phương. Tiền lương không đủ mua xăng xe, chưa nói các khoản chi khác, nên tháng nào cũng phải xin thêm tiền vợ”, anh Vũ kể về những tháng ngày còn làm công an xã. Cuối cùng anh Vũ quyết định nghỉ việc.