Căn hộ được lấy cảm hứng từ thanh sắc lá sen

TPO - Căn hộ sử dụng màu xanh của lá sen đan xen với màu trắng, kem tạo nên không gian thanh lịch và giàu tính kết nối cho gia đình nhiều thế hệ.

Có rất nhiều yếu tố giúp gắn kết ba thế hệ trong một gia đình, từ nếp sinh hoạt, bữa cơm chung đến những câu chuyện ký ức được kể đi kể lại. Trong đó, truyền thống và ký ức có lẽ là sợi dây bền chặt nhất, nuôi dưỡng sự thấu hiểu và gắn bó giữa các thế hệ. KTS mong muốn tạo nên một không gian “Nếp nhà” bình dị, ấm áp và chan chứa yêu thương.

lfstudiovncom-mocxinh-06015.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-05921.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-05913.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-05895.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-05940.jpg

Phong cách Modern Farmhouse được lựa chọn cho căn hộ như một giải pháp giao thoa: vừa mang tinh thần truyền thống, vừa có dáng vẻ hiện đại và tiện nghi. Tủ bếp trắng giản dị, vài món đồ gỗ mộc, gạch men thủ công, mây tre đan và vải sợi tự nhiên mang đến sự mềm mại và gần gũi, như nốt lặng yên bình giữa nhịp sống đô thị.

lfstudiovncom-mocxinh-05947.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-05964.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-06000.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-06046.jpg

Sử dụng sắc xanh của lá sen làm điểm nhấn trên nền màu nâu – be – trắng tạo cảm giác tươi mát, dễ chịu. Không gian mở tràn ngập ánh sáng tự nhiên trở thành nơi cả gia đình quây quần, chuyện trò, và lưu giữ những khoảnh khắc thân thương qua năm tháng.

lfstudiovncom-mocxinh-06212.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-06211.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-06055.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-06101.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-06071.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-06178.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-05839.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-05845.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-05816.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-05823.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-06155.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-06176.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-06167.jpg
lfstudiovncom-mocxinh-06118.jpg
Thúy Hiền
Mộc Xinh Designs
#căn hộ #Modern Farmhouse #lá sen #truyền thống #đô thị #gắn kết #gia đình

