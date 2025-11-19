Căn hộ 53m2 rực rỡ màu sắc như thế giới hoạt hình

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

TPO - Căn hộ 53m² được thiết kế theo phong cách Eclectic, nơi chủ nhà trao toàn quyền cho kiến trúc sư thể hiện câu chuyện không gian riêng.

Thay vì chọn lối tối giản để mở rộng diện tích, nơi đây được phủ lên bằng sắc màu tươi tắn và họa tiết sinh động, gợi cảm giác như một buổi tiệc trà trong thế giới thần tiên của Alice in Wonderland.

fb-img-1763433606534.jpg
fb-img-1763433610119.jpg

Để làm được điều này, các chi tiết như gạch men mosaic ốp bếp, tranh gamcaro, khung chân bàn mạ bạc hay vách lam gỗ được sử dụng. Sự phối trộn màu sắc khéo léo giúp căn hộ nhỏ vừa vui nhộn, tươi sáng với vô số chi tiết nhưng vẫn đủ thoải mái.

fb-img-1763433602950.jpg
fb-img-1763433601026.jpg
fb-img-1763433604786.jpg
fb-img-1763433608361.jpg
fb-img-1763433611984.jpg
fb-img-1763433613885.jpg

Căn hộ nhỏ vì thế đã trở thành chốn dừng chân mang lại niềm vui và cảm hứng mỗi ngày cho cả gia đình.

Thúy Hiền
Sputnik concept
