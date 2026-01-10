Cận cảnh xe máy điện mới của Honda vừa ra mắt Việt Nam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lê Tuấn
TPO - Một ngày sau khi ra mắt tại Thái Lan, mẫu xe máy điện Honda UC3 đã có mặt tại thị trường Việt Nam với thời gian mở bán dự kiến vào tháng 6.

Honda UC3 là mẫu xe máy điện thương mại thứ 3 của thương hiệu Nhật tại nước ta, sau ICON e: và CUV e:. Xe có vóc dáng khá giống mẫu xe xăng PCX với sàn để chân rộng và tay lái đặt cao.

honda-uc3-xe-may-dien-moi-10.jpg

Về thiết kế, Honda UC3 sở hữu phong cách hiện đại, tối giản. Thân xe được làm dài với các đường cong mềm mại, kết hợp với phần đuôi uốn cong hình vòm.

honda-uc3-xe-may-dien-moi-4.jpg

Đầu xe có dải LED định vị nằm ngang - chi tiết nhận diện đặc trưng của dòng xe máy điện Honda. Cổng sạc cũng được tích hợp ở khu vực này.

honda-uc3-xe-may-dien-moi-9.jpg
honda-uc3-xe-may-dien-moi-12.jpg

Về vận hành, xe sử dụng mô tơ điện tích hợp tại bánh sau do Honda tự phát triển, cho công suất 8 mã lực. Ngoài ra, UC3 còn có chế độ đi lùi giống CUV e:, giúp di chuyển linh hoạt hơn trong không gian hẹp.

honda-uc3-xe-may-dien-moi-3.jpg

Bánh trước gắn phanh đĩa trong khi phanh sau vẫn là dạng tang trống. Mẫu xe máy điện mới này chỉ có hệ thống phanh kết hợp CBS, chưa có hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

﻿honda-uc3-xe-may-dien-moi-7.jpg
honda-uc3-xe-may-dien-moi-6.jpg

Xe máy điện Honda UC3 sử dụng bộ khung hoàn toàn mới, được thiết kế riêng cho xe điện nhằm tối ưu khả năng chịu tải của pin và cải thiện độ ổn định.

Hệ thống làm mát bằng không khí được tích hợp để đảm bảo các thành phần điện hoạt động hiệu quả và bền bỉ trong quá trình sử dụng lâu dài.

honda-uc3-xe-may-dien-moi-1.jpg

UC3 là mẫu xe đầu tiên của Honda sử dụng pin LFP gắn cố định. Theo công bố, pin cho phạm vi hoạt động 122 km mỗi lần sạc đầy.

Pin được sạc lại thông qua cổng sạc chuẩn CHAdeMO. Bộ sạc 1200 W đi kèm cho phép sạc nhanh từ 0% lên 100% trong khoảng 4 giờ, và từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ.

honda-uc3-xe-may-dien-moi-8.jpg

Về mặt trang bị, xe sở hữu cụm đồng hồ TFT 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, hộc chứa đồ tích hợp cổng sạc USB-C, đèn passing, khóa thông minh Smart Key và cốp rộng 26 lít.

honda-uc3-xe-may-dien-moi-11.jpg

Honda Việt Nam cho biết mẫu xe máy điện UC3 sẽ được bán ta từ tháng 6/2026. Mức giá chính thức sẽ được công bố trước thời điểm mở bán.

honda-uc3-xe-may-dien-moi-5.jpg

Tham khảo thị trường Thái Lan, Honda UC3 có giá đề xuất 132.600 baht, tương đương khoảng 110 triệu đồng. Nếu chốt giá bán trên 100 triệu đồng tại Việt Nam, "tân binh" của Honda sẽ chỉ dành số ít khách hàng có điều kiện tài chính và muốn trải nghiệm công nghệ xe điện mới.

Lê Tuấn
