Cán bộ Hội sáng tạo, tận tâm

TP - Tổ chức đội hình chuyển đổi số hỗ trợ người dân; trang bị kỹ năng sống cho học sinh... là những dấu ấn của 2 cán bộ Hội LHTN Việt Nam tiêu biểu nhận Giải thưởng “15 tháng 10” năm nay.

Đội hình IT xanh

Hòa chung vào nhịp chuyển đổi số của các cấp bộ Đoàn, Hội trên cả nước, trong năm 2022-2023, sáng kiến về “đội hình IT xanh” do chị Lê Thị Hồng Kết, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An đề xuất thực hiện, đã được đánh giá cao về tính mới và tính hiệu quả trên thực tiễn.

Xuất phát từ quá trình hoạt động trên nhiều địa bàn, nữ cán bộ Hội nhận thấy đa số người dân vẫn chưa thực sự chủ động đón nhận tiện ích công nghệ, hoặc có nhiều rào cản để tiếp cận với công nghệ. Thấy vậy, chị Kết đã trực tiếp chỉ đạo các cơ sở thành lập đội hình nòng cốt, mang đặc trưng của Đoàn Thanh niên để thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền chuyển đổi số mang tên “đội hình IT xanh”.

Đội được thành lập tại các xã, phường, thị trấn với mục tiêu nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đoàn viên, thanh niên và người dân, góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 188 “đội hình IT xanh” trên 188 xã, phường, thị trấn. Trong năm 2023, các “đội hình IT xanh” đã tổ chức hơn 5.000 buổi tuyên truyền chuyển đổi số cho hơn 70.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân.

“Việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến của các đội IT xanh đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến một cách dễ dàng, tạo thói quen thực hiện thủ tục hành chính qua môi trường mạng. Điều này góp phần đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo niềm tin, sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước”, chị Kết nói.

“Người thủ lĩnh phải thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, hiểu họ cần gì, muốn gì để xây dựng hoạt động phù hợp hoặc có hướng hỗ trợ kịp thời”. Anh Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Hội LHTN phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (Đà Nẵng)

Đặc biệt, việc thành lập đội hình IT xanh còn thúc đẩy đoàn viên, thanh niên tham gia vào quá trình tìm hiểu, tiên phong trau đồi kiến thức về số để thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, tuyên truyền cho bà con.

Lớp học kỹ năng sống miễn phí

Trưởng thành trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ sớm, anh Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Hội LHTN phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) nhận thấy, các em học sinh đang thiếu kỹ năng mềm, kỹ năng bảo vệ bản thân và kiểm soát hành vi. Vì vậy, anh đã có sáng kiến xây dựng mô hình “Lớp học kỹ năng sống miễn phí” (năm 2019) để trực tiếp giảng dạy, duy trì lớp học cho đối tượng thiếu nhi, học sinh trên địa bàn phường.

Để thực hiện tốt mô hình này, anh Cường đã tập trung chủ yếu vào các kỹ năng như phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói chuyện trước đám đông, kỹ năng tiết chế cảm xúc...

“Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là công tác vận động các em và phụ huynh tham gia lớp tập huấn. Bởi hiện tại, lịch học thêm của các em khá dày nên phụ huynh ít quan tâm đến trang bị kỹ năng mềm cho trẻ. Tôi phải phối hợp với nhà trường để tuyên truyền, vận động các em tham gia lớp học”, anh Cường kể.

Theo anh Cường, có nhiều học sinh muốn tham gia nhưng phụ huynh chưa hiểu nên chưa đồng ý. Anh đã kiên trì cùng đoàn viên, thanh niên gặp mặt, giải thích về những lợi ích mà lớp học mang lại để thay đổi nhận thức của phụ huynh. Từ đó, phụ huynh mới chủ động hơn trong việc quản lý thời gian và nhắc nhở các con tham gia đều đặn. Đến nay, anh Cường đã tổ chức hơn 92 buổi sinh hoạt với hơn 2.100 em tham gia.

Cùng với việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tạo nhiều sân chơi, sáng kiến vì cộng đồng, anh Cường rất trăn trở công tác tập hợp thanh niên. Thực tế, nhu cầu việc làm và vui chơi giải trí lành mạnh của thanh niên rất lớn. “Điều này đặt ra cho cán bộ Hội như tôi và tổ chức Đoàn, Hội nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là sáng tạo thêm nhiều sân chơi, mở rộng cơ hội giao lưu và tạo môi trường cho thanh niên thể hiện mình”, anh Cường nói.

Vinh dự được nhận Giải thưởng “15 tháng 10”, anh Cường cho biết, sẽ gương mẫu, đi đầu, luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, hăng hái trong mọi hoạt động để làm gương cho đoàn viên, thanh niên khác.