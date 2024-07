Bạn trẻ Đà Nẵng hào hứng trải nghiệm, cập nhật công nghệ mới

TPO - Ngày 6/7, tại Đà Nẵng, Cộng đồng lập trình viên Miền Trung (GDG MienTrung) tổ chức sự kiện Google I/O Extended MienTrung 2024 với sự tham gia của hàng trăm lập trình viên trẻ, sinh viên trên địa bàn.

Với 12 phiên chia sẻ, sự kiện quy tụ những chuyên gia phát triển của Google trong khu vực Đông Nam Á ở đa dạng lĩnh vực, nhiều chuyên gia lâu năm của các công ty khởi nghiệp công nghệ tại Đà Nẵng cũng như ở miền Trung.

Năm nay, sự kiện Google I/O Extended MienTrung được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, kéo dài trong 1,5 ngày với với 3 khung nội dung chuyên biệt, bao gồm: What’s new in Tech (cập nhật xu hướng công nghệ mới), Build with AI (xây dựng với công nghệ AI) và Grow with Android (phát triển nền tảng Android).

Các bạn trẻ tham dự sự kiện sẽ được cập nhật những công nghệ mới nhất của Google như: Android, Flutter, Firebase… dưới góc nhìn đa chiều của các chuyên gia công nghệ của “ông lớn” này.

Bên cạnh đó, tiếp nối chuỗi các sự kiện thực hành Build with AI từ các nước Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan…, Google I/O Extended MienTrung 2024 lần đầu tiên mang chương trình này đến Đà Nẵng.

Các lập trình viên sẽ được học và thực hành trực tiếp GenAI (công nghệ AI tạo sinh) và Gemini (một mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi Google A) dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, với tài nguyên học tập được cung cấp hoàn toàn miễn phí từ Google.

Ở hoạt động Grow with Android được tổ chức theo hình thức trực tuyến, các bạn trẻ tham dự được các chuyên gia hướng dẫn, tập trung đi sâu vào các xu hướng phát triển và cập nhật kĩ thuật liên quan đến công nghệ của Android.

Bạn Nguyễn Minh Huy (Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng) cho biết: "Không chỉ được cập nhật những thông tin mới nhất về các xu hướng công nghệ, khi tham gia sự kiện, tôi còn được thực hành, trải nghiệm các phương thức, ngôn ngữ lập trình mới. Điều này thực sự rất hữu ích đối với sinh viên công nghệ".

Theo bà Janise Tan, Trưởng Hệ sinh thái Lập trình viên của Google tại khu vực Đông Nam Á và các nước Đông Nam Á mở rộng, Đà Nẵng có cộng đồng công nghệ ngày càng phát triển với các sự kiện được tổ chức ngày càng đa dạng về các chủ đề nội dung, diễn giả và hình thức, mang đến nhiều trải nghiệm cho người tham gia.

Cộng đồng lập trình viên ở đây chủ động trong việc cập nhật xu hướng công nghệ và nắm bắt các cơ hội phát triển trong tương lai. Với những cập nhật mới về xu hướng công nghệ của Google, chúng tôi mong rằng sự kiện sẽ giúp cộng đồng công nghệ tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung nâng cao kỹ năng, xây dựng và phát triển các ứng dụng công nghệ vì cộng đồng”, bà Janise Tan nói.