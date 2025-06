Campuchia đóng cửa khẩu quốc tế, ông Hun Sen nêu lập trường cứng rắn với Thái Lan

TPO - Hôm nay (13/6), Bộ Nội vụ Campuchia thông báo quyết định đóng hoàn toàn cửa khẩu quốc tế Daung giữa Campuchia và Thái Lan tại tỉnh Battambang, với lý do cần bảo vệ an ninh và an toàn cộng đồng.

"Theo chỉ thị của Chính phủ Hoàng gia và Bộ Nội vụ, Tổng cục Di trú xin thông báo với công chúng trong nước và quốc tế rằng, để đảm bảo an ninh và an toàn cho công dân, cửa khẩu quốc tế Daung sẽ đóng hoàn toàn từ ngày 13/6/2025 cho đến khi có thông báo mới", báo Khmer Times dẫn tuyên bố của Tổng cục Di trú cho biết. Tỉnh Battambang hiện có 5 trạm kiểm soát biên giới với Thái Lan, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế. Quyết định đóng cửa khẩu Daung được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á vì tranh chấp biên giới chưa hạ nhiệt. Mâu thuẫn bùng lên từ vụ đụng độ chóng vánh hôm 28/5, khiến một người lính Campuchia thiệt mạng. Cũng trong ngày 13/6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen lên tiếng ủng hộ quyết định của Chính phủ về việc đóng cửa biên giới Campuchia - Thái Lan tại tỉnh Battambang. Ông nói rằng nếu nông dân Thái Lan muốn phản đối, họ nên phản đối quân đội Thái Lan. Trong bài đăng trên mạng xã hội sáng nay, ông Hun Sen nêu rõ các biện pháp mà Campuchia sẽ thực hiện nếu Thái Lan không mở cửa biên giới mà họ đã đóng trước đó, bao gồm: Dừng nhập khẩu hàng hóa Thái Lan, dừng sử dụng các sản phẩm của Thái Lan và thay thế bằng hàng hóa trong nước hoặc sản phẩm từ quốc gia khác ngoài Thái Lan; Tích cực tìm kiếm thị trường khác cho hàng hóa Campuchia để thay thế thị trường Thái Lan. Ông Hun Sen cũng kêu gọi chính phủ có biện pháp chuyển hướng các bệnh nhân thường sang Thái Lan sử dụng dịch vụ y tế sang bệnh viện trong nước hoặc quốc gia khác; chuẩn bị tiếp nhận và tạo việc làm cho những lao động Campuchia trở về từ Thái Lan. Ông yêu cầu tất cả các lực lượng vũ trang phải luôn trong tình trạng báo động suốt ngày đêm, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp; các tỉnh gần biên giới phải chuẩn bị sơ tán cư dân đến khu vực an toàn hơn và đảm bảo cung cấp lương thực, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác. “Nếu Thái Lan không mở lại các trạm kiểm soát biên giới và đưa tình hình trở lại bình thường, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện tất cả các biện pháp này”, ông Hun Sen, viết. Ông cũng kêu gọi người dân Campuchia không thực hiện những hành vi cực đoan với Đại sứ quán Thái Lan, các công ty hoặc công dân Thái Lan tại Campuchia. Ông Hun Sen kêu gọi dừng chiếu phim và nhập hàng Thái Lan Pháp sẵn sàng cung cấp tài liệu giúp giải quyết tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan Tú Linh Theo Khmer Times