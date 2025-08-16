Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Cấm hút thuốc tại hơn 200 khách sạn, nhà hàng ở Huế

Ngọc Văn
TPO - Hơn 200 nhà hàng, khách sạn tại Huế vừa đồng loạt treo biển “Cấm hút thuốc” trong khuôn khổ hưởng ứng chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc lá được phát động ở địa phương này, mở đầu cho chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh, thành trọng điểm về du lịch trong cả nước.

Ngày 16/8, tại TP Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức lễ phát động chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra tại TPHCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa - những địa phương trọng điểm về du lịch, hướng đến mục tiêu xây dựng không gian văn minh, thân thiện và an toàn cho du khách.

tac-hai-thuoc-la-1.jpg
Nghi thức phát động chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc lá﻿ tại khách sạn, nhà hàng và điểm công cộng ở Huế.

Tham dự lễ phát động có TS.BS Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; bà Nguyễn Thị Ái Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế; cùng lãnh đạo sở, ban, ngành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn.

Chiến dịch đặt mục tiêu tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ - du lịch chủ động xây dựng không gian không khói thuốc.

Đây là thông điệp kêu gọi nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền được hít thở bầu không khí trong lành, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Huế nói riêng và Việt Nam nói chung trở nên văn minh, thân thiện hơn. Đặc biệt, chiến dịch có sự đồng hành của ca sĩ Đình Dũng trong vai trò đại sứ, góp phần lan tỏa thông điệp đến cộng đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, TS.BS Hà Anh Đức cho biết, trong những năm qua, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hút thuốc ở nam giới giảm từ 45,3% (2015) xuống còn 38,9% (2023), giúp ngăn chặn hàng trăm ngàn ca bệnh và tử vong liên quan. Tuy nhiên, tình trạng hút thuốc thụ động vẫn ở mức cao, tại nhà hàng chiếm 67,3% và tại quán cà phê là 59,2%.

tac-hai-thuoc-la-2.jpg
Đạp xe tuyên truyền lưu động qua các tuyến phố ở Huế về phòng, chống tác hại của hút thuốc lá.﻿

Chiến dịch lần này là bước đi tiếp nối, mạnh mẽ và rộng khắp hơn nhằm tạo ra một môi trường mà mỗi người dân, mỗi du khách đều được hít thở không khí trong lành ở bất kỳ nhà hàng, khách sạn hay địa điểm công cộng nào.

Ông Đức kêu gọi các nhà hàng, khách sạn xem việc duy trì môi trường không khói thuốc như một tiêu chuẩn dịch vụ, vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng vừa bảo vệ chính nhân viên của mình. “Mỗi người dân hãy trở thành một đại sứ không khói thuốc, nhắc nhở và bảo vệ không gian chung trong lành cho bản thân và cộng đồng”, ông Đức nói.

Dịp này tại Huế còn diễn ra hoạt động đạp xe tuyên truyền lưu động qua các tuyến phố về phòng, chống tác hại của hút thuốc lá; treo và dán biển “Cấm hút thuốc” tại hơn 200 khách sạn, nhà hàng ở Huế. Đại sứ chiến dịch cũng trực tiếp chia sẻ thông điệp, kêu gọi mọi người cùng hành động để bảo vệ sức khỏe và hình ảnh du lịch.

Sau TP Huế, chiến dịch sẽ được triển khai tại TPHCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa, kỳ vọng tạo thành phong trào bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến du lịch không khói thuốc lá.

Ngọc Văn
