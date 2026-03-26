Cái kết của Chainsaw Man bị chê hết lời, nam chính trở lại con số 0 lúc ban đầu

Tác giả Tatsuki Fujimoto đã chính thức khép lại hành trình của truyện Chainsaw Man với chương cuối cùng 232, khiến cộng đồng người hâm mộ toàn cầu xôn xao. Nhiều người ban đầu tin rằng đây chỉ là kết thúc của phần 2, và một phần mới sẽ tiếp tục dẫn đến cao trào của toàn bộ câu chuyện. Thế nhưng, không có bất kỳ thông báo nào về phần tiếp theo và Chainsaw Man đã thực sự kết thúc sau hơn 7 năm ra mắt.

Trong chương cuối mang tên "Cảm ơn, Chainsaw Man", mọi sự kiện xuyên suốt truyện vừa qua đã bị "khôi phục cài đặt gốc". Denji trở về đúng thời điểm mở đầu của chương 1, trong căn chòi xập xệ của mình. Anh trải qua cơn thập tử nhất sinh rồi được Power dùng máu hồi sinh. Sau cùng, cả hai trở thành thợ săn quỷ, và Denji đã gặp và có một mối quan hệ mới chớm nở cùng Asa.

Như vậy, việc Pochita tự ăn mình đã khiến dòng thời gian bị tái khởi động, hoặc đơn giản là đưa Denji sang dòng thời gian khác, nơi mà anh có cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Các nhân vật như Nayuta, Meowy, Bucky... cũng trở lại với hành trình trước khi Pochita xuất hiện.

Denji quay trở lại thời điểm chưa có Pochita nhưng có diễn biến khác.

Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ với đủ cung bậc cảm xúc dành cho cái kết của Chainsaw Man. Nhiều độc giả thẳng thừng chê bai cái kết "cụt ngủn", kém sức hút của truyện. Thậm chí có người còn cho rằng Fujimoto đã "bỏ cuộc" với đứa con đã đồng hành suốt 8 năm. Một số người còn so sánh đoạn kết này với Jujutsu Kaisen hay Tokyo Revengers về mức độ "đầu voi đuôi chuột".

Dù nhân vật chính vẫn sống sót và một số motif cốt lõi được giữ lại, hầu hết những quá trình phát triển nhân vật, mối quan hệ được xây dựng qua nhiều năm đều bị xóa sạch hoặc gạt sang một bên một cách chóng vánh. Nhiều độc giả mô tả tất cả giống như một giấc mơ, trôi qua và kết thúc theo cách đáng lãng quên nhất.

Cư dân mạng chê cái kết Chainsaw Man.

Bên cạnh đó, truyện vẫn nhận được một số bình luận bênh vực nhưng không nhiều. Hiện tại, vẫn chưa có lời giải thích chính thức từ Fujimoto về lý do chọn cách kết thúc này, hay dự tính ra mắt tiếp tục phần 3 hoặc dự án ngoại truyện nào đó để mở rộng thế giới Chainsaw Man.

Vẫn có ý kiến bênh vực nhưng không nhiều.

Từ khi ra mắt năm 2018, Chainsaw Man đã nhanh chóng trở thành một trong những bộ manga hàng đầu. Câu chuyện xoay quanh Denji - chàng thiếu niên nghèo khổ bị Quỷ Cưa chiếm hữu, dẫn đến những hỗn loạn có thể hủy diệt thế giới. Dự án chuyển thể anime lẫn điện ảnh sau đó đều được yêu thích rộng rãi, với Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc gặt hái thành công lớn với doanh thu toàn cầu vượt 163 triệu USD, dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ ngay tuần công chiếu.