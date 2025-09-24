Cách mạng y học: Tiêu diệt tế bào ung thư bằng tia sáng

TPO - Trong một bước đột phá mang tính cách mạng, các nhà nghiên cứu từ ba trường đại học hàng đầu của Mỹ đã khám phá ra một phương pháp tiêu diệt tế bào ung thư bằng ánh sáng, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng thuốc hoặc hóa trị. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy tỷ lệ thành công lên đến 99%, mang lại hy vọng chưa từng có cho hàng triệu người đang chiến đấu với căn bệnh chết người này.

Đó là liệu pháp quang trị liệu ở cấp độ tế bào, nhắm vào các tế bào ung thư bằng bước sóng ánh sáng cực kỳ chính xác, khiến chúng bị phá vỡ mà không gây hại cho các tế bào khỏe mạnh.

Quang liệu pháp có thể tiêu diệt tế bào ung thư

Không giống như các phương pháp điều trị truyền thống, phương pháp này mang đến một giải pháp thay thế an toàn và hiệu quả hơn, tránh được các tác dụng phụ nghiêm trọng của hóa trị và xạ trị.

Các chuyên gia cho rằng khám phá này có thể thay đổi hoàn toàn việc điều trị ung thư trên toàn thế giới. Bằng cách khai thác ánh sáng để loại bỏ các tế bào ác tính một cách có chọn lọc, các bác sĩ có thể sớm có một liệu pháp không xâm lấn có khả năng điều trị nhiều loại ung thư, bao gồm cả những loại ung thư kháng các phương pháp thông thường.

Mặc dù cần thêm các thử nghiệm trước khi áp dụng rộng rãi, nhưng cột mốc này đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực ung thư học, cho thấy một ngày nào đó ung thư có thể được điều trị mà không gây ra những tổn thương phụ do các phương pháp điều trị hiện tại gây ra. Kỷ nguyên của liệu pháp điều trị ung thư không dùng thuốc, nhắm mục tiêu có thể đang đến gần hơn bao giờ hết.