Nghề nghiệp - Việc làm Cách để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng ngành Truyền thông/Marketing?

SVO - Ngành Truyền thông/Marketing luôn là “điểm nóng” thu hút sinh viên và nhân sự trẻ những năm gần đây. Tuy nhiên, để nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng giữa hàng trăm ứng viên là điều không dễ dàng. Thạc sĩ (ThS)Nguyễn Mai Lan – Quản lý Truyền thông & Thương hiệu tại One Mount Group – chia sẻ quan điểm về những yếu tố giúp ứng viên gây ấn tượng mạnh, từ chuẩn bị hồ sơ, kỹ năng mềm đến thái độ trong phỏng vấn.

Vòng hồ sơ cần được đầu tư nghiêm túc

Theo ThS. Nguyễn Mai Lan, vòng hồ sơ chính là “cửa ải” quan trọng nhất, quyết định liệu một ứng viên có cơ hội đi tiếp hay không: "Đây là điểm chạm đầu tiên giữa bạn và nhà tuyển dụng. Một hồ sơ ấn tượng sẽ mở ra cơ hội phỏng vấn, trong khi một hồ sơ sơ sài sẽ khiến bạn bị loại ngay lập tức, dù năng lực của bạn có tốt đến đâu", chị Lan nhấn mạnh.

ThS. Nguyễn Mai Lan – Quản lý Truyền thông & Thương hiệu tại One Mount Group.

Theo chị, một trong những lỗi phổ biến nhất mà các bạn trẻ thường mắc phải là CV dài dòng, thiếu trọng tâm, sao chép các mẫu có sẵn trên mạng mà không tùy chỉnh cho phù hợp với vị trí ứng tuyển:

“Nhà tuyển dụng không có nhiều thời gian. Điều chúng tôi muốn thấy là bạn đã làm được gì, có kỹ năng nào nổi bật và định hướng sự nghiệp ra sao”, chị chia sẻ. Chị Lan khuyên rằng CV nên được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những thành tích có thể đo lường được. Thay vì viết một cách chung chung như “Quản lý fanpage câu lạc bộ”, ứng viên hãy cụ thể hóa thông tin trong CV bằng những con số như: “Tăng 30% lượt tương tác và 15% lượng người theo dõi cho fanpage trong vòng 3 tháng thông qua chiến dịch X”. Những con số biết nói này chính là minh chứng thuyết phục nhất cho năng lực của ứng viên.

Bên cạnh CV, portfolio (hồ sơ năng lực) là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sự khác biệt: “Portfolio là ‘bằng chứng sống’ cho những gì bạn viết trong CV. Đó có thể là những bài viết bạn tâm đắc, những thiết kế bạn đã thực hiện, một kế hoạch truyền thông chi tiết cho một dự án”, ThS. Mai Lan cho biết. Việc đính kèm một portfolio chỉn chu cho thấy ứng viên không chỉ nói suông mà đã có kinh nghiệm thực chiến và thực sự tâm huyết với ngành.

Vòng phỏng vấn, nơi thể hiện tư duy và kĩ năng

Nếu hồ sơ là "vé vào cửa" thì buổi phỏng vấn chính là sân khấu để ứng viên tỏa sáng. Theo chị Lan, một buổi phỏng vấn thành công không chỉ là cuộc hỏi đáp về kiến thức, mà còn là nơi nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên toàn diện về tư duy, kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý vấn đề:

“Ứng viên nên dành thời gian nghiên cứu sâu về công ty: lịch sử hình thành, sản phẩm/dịch vụ chủ lực, các chiến dịch truyền thông nổi bật gần đây, văn hóa doanh nghiệp,...”, chị gợi ý. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng không chỉ giúp ứng viên trả lời câu hỏi tốt hơn mà còn cho phép lồng ghép những hiểu biết đó vào câu trả lời, thể hiện sự quan tâm kĩ lưỡng và mong muốn được đồng hành cùng doanh nghiệp. Điều này sẽ gây ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng.

Kỹ năng nói, trình bày cũng là một yếu tố quan trọng. Chị Lan đưa ra lời khuyên: "Hãy tập trung nói một cách mạch lạc, logic, đi thẳng vào vấn đề và luôn hướng đến kết quả. Thay vì liệt kê một danh sách dài các công việc đã làm, người được phỏng vấn nên chọn ra một vài dự án tiêu biểu và kể lại nó như một câu chuyện theo mô hình STAR, gồm 4 bước:

S (Situation) – Tình huống: Bối cảnh, hoàn cảnh xảy ra sự việc.

– Tình huống: Bối cảnh, hoàn cảnh xảy ra sự việc. T (Task) – Nhiệm vụ: Vai trò hoặc mục tiêu bạn cần thực hiện.

– Nhiệm vụ: Vai trò hoặc mục tiêu bạn cần thực hiện. A (Action) – Hành động: Các bước, cách xử lý bạn đã thực hiện.

– Hành động: Các bước, cách xử lý bạn đã thực hiện. R (Result) – Kết quả: Kết quả cụ thể, có thể đo lường được.

Ví dụ: “Trong chiến dịch X (Situation), tôi chịu trách nhiệm tăng tương tác mạng xã hội (Task). Tôi triển khai mini game và tối ưu nội dung (Action), kết quả tăng 30% lượt tương tác trong 2 tuần (Result).”

ThS. Nguyễn Mai Lan cũng chỉ ra ba nhóm kỹ năng chính mà bất kỳ ứng viên Truyền thông/Marketing nào cũng cần phải trau dồi: Kỹ năng chuyên môn (Hard Skills): Đây là nền tảng cơ bản, bao gồm sự am hiểu về các kênh truyền thông (digital, traditional), khả năng xây dựng nội dung sáng tạo, và đặc biệt là kỹ năng phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả. Kỹ năng mềm (Soft Skills): Ngành Truyền thông/Marketing đòi hỏi sự tương tác liên tục, do đó các kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt, chị nhấn mạnh về tư duy phản biện – khả năng phân tích, đánh giá một vấn đề từ nhiều góc độ để đưa ra giải pháp tối ưu. Khả năng học hỏi và thích ứng (Adaptability): "Ngành này thay đổi theo từng ngày, thậm chí từng giờ. Một người làm truyền thông giỏi phải là người luôn sẵn sàng học hỏi cái mới và nhanh chóng thích nghi với xu hướng," chị chia sẻ.

Thái độ: "Vũ khí" tối thượng quyết định thành bại

Cuối cùng, yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất chính là thái độ: "Bạn có thể chưa biết hết mọi thứ, nhưng nếu bạn thể hiện được một tinh thần cầu thị, ham học hỏi và một thái độ tích cực, nhà tuyển dụng sẽ luôn ưu ái", chị Lan khẳng định.

Phong cách ứng xử chuyên nghiệp được thể hiện qua những hành động nhỏ: lịch sự, lắng nghe cẩn thận trước khi trả lời, biết cách đặt câu hỏi ngược lại cho nhà tuyển dụng. Việc đặt câu hỏi không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc và công ty mà còn cho thấy bạn thực sự nghiêm túc với cơ hội.

Đừng quên những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt như trang phục chỉn chu, đến đúng giờ (hoặc vào phòng họp online sớm vài phút), và kiểm tra kỹ thiết bị công nghệ. Đó là những biểu hiện của sự tôn trọng và tính chuyên nghiệp, góp phần hoàn thiện hình ảnh của ứng viên trong mắt nhà tuyển dụng.