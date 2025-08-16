Các tổ chức chính trị - xã hội có tài khoản riêng phục vụ nhiệm vụ đặc thù

TPO - Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, căn cứ theo Quy định 301 của Ban Bí thư, căn cứ theo đề án 60 đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, có đủ căn cứ pháp lý để các tổ chức chính trị xã hội các cấp, từ Trung ương đến tỉnh, đến xã đều có tài khoản và con dấu riêng.

Chiều 15/8, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị. Ảnh: PV.



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Hội LHPN Việt Nam đã có hướng dẫn và thành lập xong 34 Hội LHPN các tỉnh, thành phố; thành lập 3.321 Hội LHPN các xã, phường. Tuy nhiên, hiện nay, còn đang thiếu chức danh chủ tịch Hội LHPN của 44 xã và thiếu chức danh phó chủ tịch Hội của 141 xã, phường.

Nêu một số kiến nghị, bà Tuyến đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm ban hành Quy chế làm việc, để rõ những nhiệm vụ của lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội kiêm phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đối với các tỉnh, theo bà Tuyến, cũng cần có quy chế làm việc của Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, để rõ nhiệm vụ, tạo điều kiện cho lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các sở, ngành, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ…

Vấn đề thứ hai, theo bà Tuyến, là về việc mở tài khoản và quản lý kinh phí, quỹ của MTTQ và các đoàn thể. Theo bà Tuyến, hiện nay, theo quy định, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động dưới sự chỉ đạo của MTTQ, nhưng đảm bảo tính độc lập tương đối, có tài khoản, con dấu.

Theo đề xuất của bà Tuyến, đối với những nguồn ngân sách chi cho bộ máy, cho con người, thì có thể sử dụng bằng một tài khoản của MTTQ. Còn đối với những khoản như phí uỷ thác, hội phí, nguồn viện trợ, các chương trình phối hợp… thì nên có tài khoản cấp 2 để các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giao dịch theo quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nêu, hiện nay, ở cấp Trung ương, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang xây dựng dự thảo quy chế hoạt động, quy định về mối quan hệ công tác, các nội dung về tài chính, tài sản… dự kiến khoảng ngày 20/8 sẽ xong.

Theo bà Hà, trong quy chế sẽ thể hiện các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ, nhưng có tính độc lập tương đối. Các tổ chức chính trị - xã hội vẫn có tư cách pháp nhân riêng, có tài khoản riêng, con dấu riêng, vẫn có điều lệ riêng, vẫn tổ chức đại hội. Bà Hà nhấn mạnh, tính độc lập tương đối và tính trực thuộc không hề mâu thuẫn với nhau.

Về vấn đề tài khoản, theo bà Hà, căn cứ theo Quy định 301 của Ban Bí thư, căn cứ theo đề án 60 đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, có đủ căn cứ pháp lý để các tổ chức chính trị xã hội các cấp, từ Trung ương đến tỉnh, đến xã đều có tài khoản và con dấu riêng.

Cụ thể, theo bà Hà, các vấn đề liên quan đến ngân sách, bao gồm chi thường xuyên, các chương trình mục tiêu quốc gia… thì đều thông qua một tài khoản và có sự điều phối chung của Uỷ ban MTTQ.

Đối với tài khoản riêng của các tổ chức chính trị - xã hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà đồng tình với đề xuất của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến. Tài khoản riêng này sẽ dùng để quản lý hội phí, quỹ uỷ thác. “Đề nghị các đồng chí thực hiện theo hướng tài khoản riêng này chỉ để thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ riêng của tổ chức”, bà Hà nói.