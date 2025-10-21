Các thành viên Chính phủ đã 'ngày đêm sớm tối' để hoàn thành nhiệm vụ được giao

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, nhiệm vụ năm sau nhiều hơn năm trước nhưng kết quả năm sau đạt cao hơn năm trước, rất đáng trân trọng. Các thành viên Chính phủ đã rất nỗ lực, "ngày đêm sớm tối" để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chiều 21/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ rà soát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực trong 10 tháng năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp thống nhất đánh giá, trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, khối lượng nhiệm vụ, công việc ngày càng nhiều và tăng lên hằng năm. Cùng với đó, 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, do vậy, khối lượng nhiệm vụ, công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương là rất lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Từ đầu năm đến ngày 20/10, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương 9.831 nhiệm vụ, trong đó có 1.173 nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, các bộ, cơ quan, địa phương đã hoàn thành 7.892 nhiệm vụ (đạt 80,3%).

Thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết luận của lãnh đạo chủ chốt, Đảng ủy Chính phủ, đảng ủy các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao 148 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đến nay đã trình 120 đề án, còn 28 đề án đang khẩn trương hoàn thiện, trình trong tháng 11, 12, bảo đảm đúng tiến độ.

Nỗ lực "Ngày đêm sớm tối"

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, nhiệm vụ năm sau nhiều hơn năm trước nhưng kết quả năm sau đạt cao hơn năm trước, rất đáng trân trọng. Các thành viên Chính phủ đã rất nỗ lực, "ngày đêm sớm tối" để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nêu rõ từ nay đến cuối năm, thời gian không dài, công việc nhiều, yêu cầu cao, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm phải rất cao, nỗ lực phải rất lớn, hành động phải rất quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại toàn bộ công việc theo thứ tự ưu tiên, nhất là xây dựng, hoàn thiện các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các luật, nghị quyết, tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 – kỳ họp cuối cùng của khóa XV.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo và các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần tập trung, trong đó có việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phát hành trái phiếu công trình và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn để thúc đẩy dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng…