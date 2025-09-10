Cá voi sát thủ lại tấn công tàu thuyền ở châu Âu

TPO - Cá voi sát thủ dọc bờ biển Tây Ban Nha lại một lần nữa tấn công tàu thuyền, khiến bánh lái của tàu bị phá hủy và nhiều thuyền viên bị mắc kẹt. Các nhà chức trách phải chạy đua để giải cứu các thủy thủ đoàn bị mắc kẹt.

Cuối tháng 8 vừa qua, một đàn cá voi sát thủ đã giật đứt bánh lái của một chiếc thuyền buồm Đức ở cửa sông Vigo thuộc Galicia, tờ báo Tây Ban Nha Faro de Vigo đưa tin. Sau đó, đàn cá voi sát thủ tiếp tục đùa giỡn đâm vào thuyền khi nó được kéo đến nơi an toàn.

Cá voi sát thủ đã gây hư hại cho thuyền buồm ngoài khơi Bán đảo Iberia kể từ năm 2020. Bức ảnh này cho thấy một con cá voi sát thủ đang bơi ở eo biển Gibraltar, giữa Bán đảo Iberia và Bắc Phi. (Ảnh: Emmanuel Gaifami)

Valentín Otero, chủ sở hữu con tàu bị tấn công ở O Grove, nói với Faro de Vigo rằng ông nghe thấy hai tiếng va chạm vào tàu trước khi phát hiện một cặp cá voi sát thủ. Otero và thủy thủ đoàn báo cáo rằng có một con cá voi sát thủ lớn hơn, dài khoảng 7 mét, đi cùng một con cá voi sát thủ nhỏ hơn đang bơi bên cạnh.

Cá voi sát thủ Iberia tấn công tàu thuyền

Cá voi sát thủ Iberia là một phân loài cá voi sát thủ cực kỳ nguy cấp, được cho là chỉ còn chưa đến 40 cá thể. Nhóm này đã tấn công tàu thuyền ngoài khơi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha kể từ năm 2020. Mặc dù một số báo cáo ban đầu cho rằng cá voi sát thủ Iberia có thể đang trả thù tàu thuyền, nhưng nhiều chuyên gia về cá voi sát thủ đã bác bỏ điều này .

Những cuộc chạm trán này thường diễn ra khi cá voi sát thủ non lao thẳng vào bánh lái ở gầm thuyền buồm. Các nhà khoa học cho rằng cá voi sát thủ có thể chỉ là những cá voi thiếu niên đang buồn chán, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn do quần thể cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương ( Thunnus thynnus ), con mồi ưa thích của chúng trong khu vực, đã phục hồi, đồng nghĩa với việc chúng cần ít thời gian săn mồi hơn.

Hành vi của cá voi sát thủ rất đa dạng và phức tạp. Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy loài này thực hiện các nghi lễ xã hội phức tạp, từ việc nhẹ nhàng cắn lưỡi nhau cho đến lăn lộn bên nhau như thể chúng đang ở trong một hố dưới nước.

Các quần thể cá voi sát thủ khác nhau cũng có phương ngữ riêng , tương tự như ngôn ngữ của con người, và có thể phát triển những "mốt" riêng, chẳng hạn như bơi xung quanh với xác cá hồi trên đầu .

Cá voi sát thủ là loài săn mồi hung dữ, nổi tiếng với việc săn nhiều loại con mồi khác nhau, từ cá ngừ đến hải cẩu, cá mập và thậm chí cả cá voi. Tuy nhiên, mỗi quần thể có một chế độ ăn riêng, và không có loài nào trong số chúng ăn thịt người.

Chỉ có một số ít trường hợp được ghi nhận về việc cá voi sát thủ hoang dã tấn công con người, có thể chúng nhầm lẫn người với hải cẩu.