Cá voi sát thủ 'giả vờ giết' đồng loại, bài học săn mồi rùng mình lần đầu được ghi hình

TPO - Lần đầu tiên, BBC ghi lại cảnh cá voi sát thủ mẹ dạy con kỹ thuật săn cá voi xanh bằng cách giả vờ dìm chết đồng loại. Buổi “huấn luyện” kịch tính ngoài khơi Tây Úc hé lộ chiến thuật tấn công loài động vật lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất.

Những cảnh quay từ loạt phim về thiên nhiên mới với tiêu đề "Parenthood" của BBC cho thấy cảnh những con cá voi sát thủ đang thực hành một kỹ thuật săn cá voi xanh. Những cảnh quay đầu tiên thuộc loại này cho thấy cá voi sát thủ mẹ dạy con cách giả vờ dìm chết lẫn nhau. Buổi huấn luyện này dạy cho cá voi sát thủ những kỹ năng cần thiết để giết chết loài động vật lớn nhất từng tồn tại.

Trong video, một con cá voi sát thủ non (Orcinus orca) giả vờ làm con mồi, để những con còn lại trong đàn bao quanh và nhấn chìm lỗ thở của nó để nó không thở được. Các thành viên trong đàn tập giữ đầu con cá voi sát thủ non dưới nước một lúc trước khi thả nó ra.

Lần đầu tiên, quay được cảnh cá voi sát thủ giả vờ dìm chết đồng loại của mình.

Sau đó trong clip, đàn cá voi sát thủ đã áp dụng kỹ thuật này khi săn một con cá voi xanh (Balaenoptera musculus). Bầy cá voi sát thủ dường như đã bất ngờ tấn công con cá voi, tạo cho chúng lợi thế trong một cuộc chiến không cân sức với con cá voi khổng lồ. Chúng vây quanh đầu con cá voi và nhấn chìm lỗ thở của nó, nhưng không rõ liệu chúng có thành công trong việc giết chết loài động vật khổng lồ này hay không.

"Hành vi săn mồi để luyện tập này chưa từng được ghi hình trước đây", phát ngôn viên của BBC, đơn vị đã quay cảnh quay này cho loạt phim về thiên nhiên mới "Parenthood", chia sẻ với tờ The Times .

Các nhà làm phim đã sử dụng các thiết bị ổn định dưới nước chuyên dụng gọi là gimbal và máy quay kéo để ghi lại cảnh quay ngoài khơi Vịnh Bremer ở Tây Úc. "Công nghệ này cho phép đoàn làm phim di chuyển với tốc độ tương đương với đàn cá voi sát thủ và cung cấp những hiểu biết mới về hành vi của chúng", người phát ngôn của BBC chia sẻ.

Theo công ty lữ hành Bremer Bay Killer Whales, vịnh Bremer là nơi sinh sống của khoảng 200 cá thể cá voi sát thủ, khiến nơi đây trở thành quần thể cá voi sát thủ lớn nhất được biết đến ở Nam bán cầu. Mỗi đàn có kích thước từ sáu đến 20 con, và chúng thường ăn mực khổng lồ (Architeuthis dux) và mực khổng lồ ( Mesonychoteuthis hamiltoni ) thay vì cá voi xanh.

Các chuyên gia cho biết cá voi sát thủ có thể săn cá voi xanh không phải vì thức ăn, mà đơn giản vì chúng muốn đùa vui. "Chúng đùa giỡn với [cá voi] như mèo đùa giỡn với con mồi", Nancy Black , nhà sinh vật học biển điều hành doanh nghiệp ngắm cá voi Monterey Bay Whale Watch, chia sẻ với National Geographic.

Việc săn đuổi một con cá voi trưởng thành rất nguy hiểm, vì vậy cá voi sát thủ thường phối hợp với nhau săn đuổi những con cá voi xanh đang bị bệnh hoặc có con non đi cùng. Theo National Geographic, những con non này mệt mỏi nhanh hơn cá voi trưởng thành, bị tụt lại phía sau và trở thành con mồi dễ dàng cho cá voi sát thủ.