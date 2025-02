Đoạn clip độc đáo về cá voi sát thủ dạy con cách săn mồi

TPO - Chương trình "Nature: Expedition Killer Whale" của đài PBS vừa phát đoạn clip họ ghi lại được cảnh quay kéo dài một giờ, trong đó cá voi sát thủ trưởng thành dạy cá voi con cách săn hải cẩu ngoài khơi Nam Cực.

Những cảnh quay tuyệt đẹp ghi lại khoảnh khắc những con cá voi sát thủ trưởng thành cẩn thận dạy con của chúng cách săn mồi.

Đoạn clip cho thấy một nhóm bảy con cá voi sát thủ gồm bốn con trưởng thành và ba con non đang vây quanh một con hải cẩu trên một tảng băng nhỏ ở Vịnh Marguerite phía tây Nam Cực.

Con cá voi sát thủ dẫn đầu bài học, trình diễn cách kéo con hải cẩu ra khỏi băng bằng đuôi của nó, trong khi những con non theo dõi và học hỏi. Nó để con hải cẩu trốn thoát, và sau khi nhảy trở lại băng, những con non thay phiên nhau thực hành kỹ thuật này — một hành vi được lặp đi lặp lại.

"Điều ngạc nhiên lớn nhất là cách cẩn thận, có chừng mực mà những con cá voi cái giữ con hải cẩu ở gần tảng băng mà không làm nó bị thương nặng, để nó có thể trèo trở lại tảng băng", Leigh Hickmott - nhà sinh vật học về cá voi chia sẻ.

"Điều này cho phép những con cái chỉ cho những con non một số cách tiếp cận khác nhau để tiếp cận hải cẩu, tất cả chỉ trong một buổi dạy", ông nói. Các kỹ thuật săn mồi mà chúng dạy cho những con non bao gồm "rửa bằng sóng, lật băng, thổi bong bóng để đẩy con hải cẩu ra khỏi băng và giữ chặt con hải cẩu bằng vây sau của nó để tránh bị thương do răng của nó".

Cá voi sát thủ là loài săn mồi đỉnh cao cực kỳ thông minh. Chúng sống theo bầy đàn và săn mồi theo bầy. Chúng là một trong số ít loài được biết đến là chủ động dạy con non (và dạy lẫn nhau) các kỹ năng khác nhau, có thể dẫn đến những hành vi mới mang tính sáng tạo.

Hà Thu