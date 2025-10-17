Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cà Mau có tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phan Thanh Duy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chiều 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Theo đó, ông Phan Thanh Duy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Trước đó, theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

lcd00494.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Thanh Duy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Đồng thời, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I cũng đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định ông Huỳnh Hữu Trí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - ông Nguyễn Hồ Hải chúc mừng và mong rằng trên cương vị mới, ông Phan Thanh Duy tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ông Phan Thanh Duy, sinh năm 1976, quê tỉnh Cà Mau. Ông Duy từng kinh qua các chức vụ như: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Từ tháng 7/2025, sau khi sáp nhập hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, ông Phan Thanh Duy được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau.

Tân Lộc
#Cà Mau #Trưởng Ban Tổ chức #Phan Thanh Duy #bổ nhiệm #Chính trị Cà Mau #đảng bộ #cán bộ lãnh đạo #Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục