Cà Mau có tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chiều 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Theo đó, ông Phan Thanh Duy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.
Trước đó, theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Đồng thời, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I cũng đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định ông Huỳnh Hữu Trí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 -2030.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - ông Nguyễn Hồ Hải chúc mừng và mong rằng trên cương vị mới, ông Phan Thanh Duy tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Ông Phan Thanh Duy, sinh năm 1976, quê tỉnh Cà Mau. Ông Duy từng kinh qua các chức vụ như: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu.
Từ tháng 7/2025, sau khi sáp nhập hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, ông Phan Thanh Duy được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau.