Cà Mau có tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phan Thanh Duy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chiều 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Theo đó, ông Phan Thanh Duy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Trước đó, theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Thanh Duy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Đồng thời, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I cũng đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định ông Huỳnh Hữu Trí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - ông Nguyễn Hồ Hải chúc mừng và mong rằng trên cương vị mới, ông Phan Thanh Duy tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.