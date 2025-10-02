Cà Mau: Bi hài chuyện phá đường cũ nhưng chờ mãi không làm mới

TPO - Người dân tuyến kênh Chà Là, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau nghe theo cán bộ địa phương vận động phá con đường bê tông cũ dài 5km có chiều rộng 2m để làm đường mới rộng 3m. Sau gần 3 năm, đường mới chưa thấy đâu, trong khi đường cũ vẫn phải sử dụng nên gặp nhiều khó khăn: mùa mưa đường lầy lội, còn mùa nắng thì bụi mù mịt.

Tuyến đường dọc kênh Chà Là (xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau) có chiều dài khoảng 5km, được đầu tư làm đường bê tông vào năm 2008. Sau nhiều năm sử dụng, tuyến đường xuống cấp, nên năm 2022, chính quyền địa phương vận động bà con phá đường cũ với ý định lấy đất đắp nền rộng 4m, rồi xin nguồn vốn của tỉnh để đầu tư đường mới rộng 3m.

Tuyến đường kênh Chà Là (xã Đất Mới) dài khoảng 5km sau 3 năm phá đường cũ vẫn chưa được làm mới.

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, tuyến đường không được đầu tư, khiến khoảng 120 hộ dân đang phụ thuộc con đường này bị ảnh hưởng đi lại, lưu thông hàng hóa.

Ông Phạm Thành Công (ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới) cho hay, khi địa phương phát động làm đường bê tông mới rộng 3m bà con phấn khởi, góp công, góp sức đắp nền đường. Tuy nhiên, khi đắp đất xong, đường mới không được đầu tư, khiến việc đi lại rất vất vả nhiều năm nay.

“Bà con rất bức xúc, chủ trương làm đường mới đã có, nhưng mãi không được đầu tư. Trong khi vùng này nuôi tôm công nghiệp nhiều nhất của xã, nhưng việc đi lại, lưu thông hàng hóa khó khăn. Giờ mua bán, vận chuyển đồ không được, tôm bán ra bị ép giá, bà con kêu quá”, ông Công than thở.

Tương tự, bà Lâm Thị Cầm (ấp Trại lưới A) nói: “Đã 3 năm trôi qua, đường mới không được làm, mỗi khi mưa học sinh đi lại té lên xuống, có khi phải cõng qua chỗ bùn lầy. Ban đêm bà con phải gửi xe ở đầu đường rồi đi bộ về, vì sợ tai nạn khi qua đoạn đường lầy lội”.

Ông Phan Văn Vũ - Trưởng ấp Trại Lưới A cho biết, trước đây, xã Đất Mới cũ có chỉ đạo cho ấp vận động người dân bỏ đường cũ, tham gia đắp đất làm nền, ngân sách sẽ đầu tư làm đường mới để xây dựng nông thôn mới. Giữa năm 2022, người dân nhiệt tình bỏ công việc tham gia góp công đắp nền đường mới bằng đất trong 3 tháng liên tục, nền đường xong nhưng không thấy xã, huyện đầu tư đổ bê tông đường mới. Tình trạng đường đất lầy lội kéo dài từ đó tới nay, khiến con em đi học, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa khó khăn, khiến người dân bức xúc.

Từ đường bê tông thành đường đất lầy lội khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn.

Tương tự với tuyến đường nông thôn từ cầu Sông Quê đến trụ sở ấp Thuận Long A, xã Tân Tiến (tỉnh Cà Mau) dài khoảng 2km. Trước đây, tuyến đường này cũng đổ bê tông, đủ rộng để xe ô tô đi được. Sau đó, chính quyền xã vận động người dân đắp đất tạo nền đường rộng để địa phương đầu tư đổ bê tông làm mới, mở rộng hơn.

Tuy nhiên, cũng sau gần 3 năm, con đường bê tông mới theo lời hứa sẽ rộng 3m không thấy đâu, chỉ còn lại con đường đất lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm mỗi khi trời nắng.