'Bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An'

Ngày 16/9, tại Nghệ An, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 18/7 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ trì hội nghị có bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; ông Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; ông Lê Minh Hưng - Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; ông Lê Minh Khái - Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Hội nghị do Ban Bí thư triệu tập tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại tỉnh Nghệ An là điểm cầu trung tâm, kết hợp trực tuyến tới 30 điểm cầu cấp huyện, Đảng ủy trực thuộc, 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc Đảng ủy trên địa bàn với tổng số khoảng 42.000 đại biểu tham dự. Trọng tâm của Nghị quyết 39 là xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước; tập trung đầu tư và có cơ chế để phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá của cả vùng Bắc Trung Bộ. Mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ, là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. Phấn đấu đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư - nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt và sự quan tâm đặc biệt của T.Ư Đảng, Bộ Chính trị đối với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Nghệ An. Thường trực Ban Bí thư đề nghị việc triển khai Nghị quyết số 39 phải được đặt trong tổng thể phát triển vùng và cả nước, để từ đó tạo ra sự cộng hưởng, tạo động lực mới cho phát triển tỉnh, đồng thời góp phần phát triển vùng trong giai đoạn mới. Ban Kinh tế Trung ương phải làm tốt vai trò đầu mối, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết. "Tôi tin tưởng rằng, Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, khí phách anh hùng, tinh thần sáng tạo, quả cảm và phẩm chất cao quý, tốt đẹp của vùng đất con người xứ Nghệ. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39, mang lại sự phát triển bền vững, đời sống tốt đẹp cho nhân dân tỉnh Nghệ An. Xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các thế hệ đi trước, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An", Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai nhấn mạnh. Trước đó, phát biểu trình bày dự thảo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, việc xây dựng và ban hành chương trình hành động nhằm thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết. Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 39; xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, thể hiện các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết đề ra. Theo Phó Thủ tướng, dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ dự kiến ban hành 18 đề án, quyết định, báo cáo, nghị quyết cụ thể trong danh mục phụ lục nhiệm vụ, đề án cụ thể để triển khai thực hiện; trong đó, có Nghị quyết xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết. Đồng thời, dự thảo Chương trình hành động cũng đã xây dựng danh mục 16 dự án đầu tư và dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.