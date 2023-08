Nhân sự mới ở An Giang, Nghệ An

TPO - Ngày 9/8, tỉnh An Giang và Nghệ An đã công bố và trao các quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ.

An Giang: Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Chiều 9/8, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quản lý.

Theo báo An Giang, tại buổi lễ, UBND tỉnh An Giang đã trao các quyết định:

Trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/8/2023 đối với bà Võ Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, và ông Trần Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Trao quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, tính từ ngày 29/8/2023.

Trao quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang đến Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, cử làm người đại diện 61% vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giới thiệu bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026);

Bổ nhiệm ông Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Công nghệ thông tin – Bưu chính - Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Bổ nhiệm ông Võ Minh Tuấn, Trưởng phòng Thông tin – Báo chí - Xuất bản thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng thời, trao quyết định về việc thực hiện chính sách thôi việc đối với ông Trần Đặng Đức, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang kể từ ngày 1/8/2023 và được hưởng chế độ, chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP, ngày 3/6/2023 của Chính phủ.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến trong suốt quá trình công tác của các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu và mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Đối với các cán bộ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đợt này tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, bắt tay ngay vào công việc cùng tập thể đơn vị đoàn kết để lãnh đạo, điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà…

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có tân Hiệu trưởng

Chiều cùng ngày, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Nghệ An, tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quỳ Châu, giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 3/8/2023.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng ông Vương Quang Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị trước mắt ông Vương Quang Minh cần phát huy năng lực, trau dồi phẩm chất đạo đức chuẩn mực của người đảng viên lãnh đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trên cương vị công tác mới.