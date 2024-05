Phát hiện thi thể dưới đám đất trồng thanh long ở Long An

Bên đám ruộng trồng thanh long sát với đường giao thông liên ấp, người dân phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tình trạng bị xe máy đè lên người.

Ngày 2/5, Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An đang phối hợp cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi nam thanh niên được phát hiện nằm chết ở đám đất trồng thanh long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân ra thăm đám thanh long thì tá hỏa phát hiện một nam thanh niên nằm bất động và bị xe máy đè trên người. Lại gần kiểm tra, nam thanh niên đã tử vong nên trình báo công an.

Địa điểm phát hiện nạn nhân tử vong ngay sát bên vệ đường nhựa liên ấp Võ Duy Tạo, đoạn qua ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, có người đàn ông ở địa phương nghe tin đã chạy ra hiện trường và xác định đó là con trai mình. Thông tin ban đầu, nạn nhân tên là N.T.T., (19 tuổi), ngụ ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn (nhà cách hiện trường không xa).

Theo người đàn ông, chiều tối qua khoảng 18 giờ, N.T.T., lái xe máy rời khỏi nhà và cả đêm không thấy về.

Hiện vụ việc, nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được Cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

