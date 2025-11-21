Bùng nổ công nghệ tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Một điểm nhấn nổi bật tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiều công nghệ hiện đại đưa vào trải nghiệm và ứng dụng.

Robot MISA và OPBA

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vào ngày 19/11 là sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ Bắc Ninh, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số. Tất cả được thể hiện rõ nét ngay từ không gian trưng bày và các hoạt động trải nghiệm công nghệ.

Trình diễn công nghệ Hologram – bằng việc sử dụng kỹ thuật tạo ra hình ảnh ba chiều (3D) bằng cách ghi lại và tái tạo sự giao thoa của ánh sáng, Đại hội sẽ đem đến một không gian hiện đại, hoành tráng và ấn tượng, được sử dụng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc và trình diễn ngay tại đại sảnh của Trung tâm Hội nghị.

Điểm danh thông minh bằng FaceAI – thay thế cách điểm danh truyền thống, giúp đại biểu tiết kiệm thời gian, nâng cao tính chính xác và hiện đại.

Kỷ yếu điện tử – một bước đột phá khi lần đầu tiên kỷ yếu được số hoá, tích hợp hình ảnh, video, timeline hoạt động, QR code trải nghiệm… mang lại sự tương tác trực tiếp và sinh động.

Robot lễ tân, kiosk hành chính số – mô phỏng giải pháp đang triển khai tại các trung tâm hành chính công, thể hiện quyết tâm xây dựng chính quyền số, phục vụ nhân dân nhanh chóng và hiệu quả.

Du lịch thực tế ảo VR360 – trải nghiệm Bắc Ninh qua công nghệ thực tế ảo, đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước.

Đặc biệt, tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I có sự xuất hiện của hai robot MISA và OPBA, được lập trình bởi đội ngũ kỹ sư trẻ của tỉnh. Hai robot đã thực hiện phần tham luận với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng số vào phát triển kinh tế - xã hội”, góp phần mang đến điểm nhấn hiện đại, thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Bắc Ninh trong chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính là nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng của thế hệ trẻ Bắc Ninh – những người đang từng bước đưa công nghệ vào mọi hoạt động, từ công tác đoàn thể đến đời sống xã hội.