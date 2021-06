Bữa tiệc thôi nôi khiến hơn trăm người ở Bình Dương mắc COVID-19

TPO - Sau khi lực lượng chức năng đo vẽ, xác định diện tích đất khu vực núi Thị Vải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị san hạ cho thấy có khoảng 17.000m2 thuộc đất rừng phòng hộ. UBND thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra để khởi tố vụ án phá rừng.

TPO - Big C Đồng Nai sẽ mở cửa hoạt dộng trở lại sau 8 ngày bị phong tỏa do có trường hợp F0 vào siêu thị mua sắm. Đây là quyết định kết thúc sớm phong tỏa sau khi các ngành chức năng đánh giá đảm bảo an toàn dịch bệnh.