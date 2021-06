Bình Dương hỏa tốc chỉ đạo công an điều tra người khai y tế gian làm lây lan dịch

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao ký công văn hỏa tốc về việc nâng mức cảnh báo dịch lên cao nhất. Ngoài việc đề nghị khẩn trương truy vết thần tốc các trường hợp liên quan, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương chỉ đạo công an điều tra việc người khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch để truy tố.

Những ngày qua, Bình Dương liên tục ghi nhận ca mắc COVID-19 mới chủ yếu là công nhân. Chỉ tính đợt dịch lần thứ 4 này, Bình Dương có 164 ca bệnh khiến nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị phong tỏa. Ngoài ra, chiều 23/6, Bình Dương buộc phong tỏa tạm thời một công ty đóng trên địa bàn huyện Bàu Bàng vì có công nhân F1 trốn xét nghiệm.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký ban hành Chỉ thị về việc “Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Công văn hỏa tốc do người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương ký yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động của chợ tự phát đang hoạt động tại các thị xã, thành phố trong tỉnh; quản lý chặt chẽ các chợ truyền thống, trong đó yêu cầu người dân và các tiểu thương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch như: Giữ khoảng cách, số lượng người giao dịch, đeo khẩu trang, sát khuẩn..; đối với các siêu thị, trung tâm thương mại phải nâng cao hơn mức độ chống dịch, thường xuyên khử khuẩn, giảm, giãn sự tập trung khi mua sắm… bảo đảm an toàn cho công tác phòng, chống dịch.

Dừng các hoạt động hội, họp không cần thiết; trong trường hợp cần thiết phải tổ chức các cuộc họp, sự kiện thì phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Yêu cầu mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn. Yêu cầu tất cả mọi người dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, tự bảo vệ bản thân và gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao chỉ đạo Công an tỉnh này điều tra xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực… làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng trong thời gian qua, trường hợp đủ cơ sở thì củng cố hồ sơ đề nghị truy tố các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với đó, Sở Giao thông – Vận tải triển khai việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, cần thiết tham mưu Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 hạn chế việc di chuyển của người dân tùy theo tình hình diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh nhưng với tinh thần không được “ngăn sông cấm chợ”.

Thời gian qua, Bình Dương ra quân xử lý các trường hợp sai phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, xử phạt 6 cơ sở karaoke; 8 cơ sở sản xuất kinh doanh; 731 trường hợp không mang khẩu trang với tổng số tiền phạt gần 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) lập biên bản xử lý đối với 2 chủ tịch phường Chánh Nghĩa và Phú Cường vì lơ là chống dịch.