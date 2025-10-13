'Bông hồng thép' và niềm đam mê áo dài

TP - Trong giới kinh doanh, bà Khúc Thị Dậu (68 tuổi) được biết đến như một nữ doanh nhân bản lĩnh, nhiều năm gắn bó với các dự án bất động sản quy mô lớn và vinh dự được trao Cúp “Bông hồng thép". Song song với vai trò Phó Chủ tịch một tập đoàn bất động sản, bà còn đảm nhận một trọng trách khác: Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam. Với bà, áo dài không chỉ là trang phục mà đã trở thành niềm đam mê, một sứ mệnh văn hóa để lan tỏa di sản Việt Nam đến cộng đồng và bạn bè quốc tế.

Cơ duyên bất ngờ

Nhắc lại cơ duyên đến với áo dài, bà Dậu mỉm cười cho rằng mọi chuyện bắt đầu một cách đơn giản. Thời điểm thị trường bất động sản trầm lắng cách đây 3 - 4 năm, nhiều dự án buộc phải “nằm im”, bà có nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi hơn. Thay vì chỉ chờ đợi, bà quyết định tham gia các hoạt động cộng đồng trong Hội nữ doanh nhân, trong đó có Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia hội nghị thượng đỉnh toàn cầu.

Bà Khúc Thị Dậu “tự tin” hơn khi diện trang phục áo dài

Trong môi trường đa ngành nghề ấy, bà gặp gỡ nhiều phụ nữ làm việc trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là những người thuộc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam. Từ nhóm nhỏ ban đầu, một tổ chức mang tên Hội Phụ nữ với Di sản văn hóa ra đời và sau đó phát triển thành Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam.

Bà Khúc Thị Dậu hiện đang làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bắc Hà với hàng loạt dự án xây dựng chất lượng cao cấp, kiến trúc hiện đại như Dự án 6th Element Project, Dự án Bắc Hà Tower, C37, C14…

Ban đầu, bà tham gia chỉ để “cho vui”, coi đây là một cách cân bằng lại tinh thần trong lúc công việc kinh doanh gặp khó. Thế nhưng, càng gắn bó, bà càng nhận thấy giá trị văn hóa và sức lan tỏa mạnh mẽ từ tà áo dài. Dần dần, bà được tin tưởng đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch và chính thức dấn thân một cách nghiêm túc.

Và từ giây phút ấy, áo dài không còn là một thú vui nhất thời, mà trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của bà.

Nếu chỉ dừng lại ở niềm yêu thích, có lẽ áo dài sẽ mãi chỉ là sở thích cá nhân. Nhưng với bà Dậu, khi đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam, bà đã chọn cách đi sâu và dấn thân. Bà cùng các đồng sự thành lập nhiều câu lạc bộ tại các tỉnh, thành trong nước, đồng thời thúc đẩy mạng lưới áo dài lan tỏa ra thế giới.

Kết quả, đến nay, câu lạc bộ đã có 8 chi hội trong nước và 11 câu lạc bộ ở nước ngoài. Đáng chú ý, các chi hội tại châu Âu đang phát triển mạnh mẽ, từ Pháp, Đức, Áo, Hungary, Slovakia, Thụy Điển cho tới Cộng hòa Séc. Điều đặc biệt là, tại mỗi nơi, chỉ cần một cá nhân tâm huyết khởi xướng, phong trào mặc áo dài dần lan rộng, thu hút nhiều kiều bào cùng tham gia.

Từ tình yêu thời trang đến sứ mệnh với áo dài

Bà Dậu cho biết thêm, mình là người yêu thời trang từ lâu. Với vóc dáng nhỏ nhắn, bà luôn kỹ lưỡng trong cách chọn lựa trang phục sao cho phù hợp và tôn lên vẻ thanh lịch. Áo dài với bà không chỉ là quốc phục, mà còn là trang phục giúp tôn vinh những đường nét dịu dàng, mềm mại của người phụ nữ Việt.

Bà Khúc Thị Dậu (đứng giữa) trong lần trình diễn áo dài trên đường phố Hà Nội

Hầu hết các bộ áo dài của bà đều được may đo riêng, không theo các khuôn mẫu thông thường. Bà thường hợp tác với nhiều nhà thiết kế, vừa để tạo nên sự vừa vặn cho bản thân, vừa để quảng bá tên tuổi của các hội viên câu lạc bộ. Mỗi tà áo dài bà khoác lên mình là một câu chuyện, một sự gắn bó, vừa mang giá trị thẩm mỹ vừa gửi gắm thông điệp văn hóa.

“Áo dài khiến tôi cảm thấy dịu dàng hơn, tự tin hơn và đặc biệt là tự hào hơn khi xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới ”, Dậu bà chia sẻ.

Với bà Dậu, áo dài không còn là trang phục xuất hiện trong những dịp lễ hội đặc biệt mà đã trở thành lựa chọn thường xuyên trong hầu hết các sự kiện, từ hội nghị, gặp gỡ cộng đồng cho đến những buổi giao lưu văn hóa. Nếu như trước đây bà chọn váy dạ hội cho những dịp quan trọng, thì nay, áo dài đã thay thế hoàn toàn. Chỉ trong môi trường làm việc thường ngày hoặc các buổi tiếp xúc đối tác, bà mới mặc những trang phục hiện đại khác.

Dù thị trường bất động sản đã ấm trở lại, mang đến nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp, bà Dậu vẫn không rời xa hoạt động áo dài. Bà nhìn nhận, đây là trách nhiệm, không chỉ với câu lạc bộ, mà còn với di sản văn hóa dân tộc.

“Áo dài không chỉ là trang phục mà nó là ký ức, là biểu tượng, là niềm tự hào của phụ nữ Việt. Khi khoác lên mình tà áo dài, tôi như mang theo cả một phần văn hóa dân tộc đi khắp năm châu sánh vai cùng bạn bè quốc tế”, bà Dậu chia sẻ.

Không dừng lại ở hiện tại, bà Dậu cùng câu lạc bộ đang ấp ủ nhiều kế hoạch lớn. Trong nước, bà muốn mở rộng mạng lưới câu lạc bộ tới đủ 34 tỉnh, thành. Ở tầm quốc tế, ngoài châu Âu, bà dự định phát triển phong trào áo dài tại Mỹ, Úc, và một số nước châu Á như Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia.

Một kế hoạch đang được chuẩn bị kỹ lưỡng là chương trình biểu diễn áo dài trên du thuyền năm sao của Đài Loan vào tháng 12 tới. Sự kiện hứa hẹn trở thành một điểm nhấn, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh áo dài Việt Nam ra thế giới.

Trong cuộc trò chuyện, nữ doanh nhân bất động sản nhiều lần nhắc đến chữ “cân bằng”. Với bà, bất động sản là sự căng thẳng, cạnh tranh và nhiều áp lực. Áo dài lại mang đến một không gian khác: nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, đầy sự sẻ chia. Chính sự cân bằng ấy giúp bà có thêm động lực, thêm sự gắn bó và thêm niềm tin để tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Nhìn lại chặng đường đã qua, bà Dậu tự nhận cơ duyên đến với áo dài là một may mắn. Từ sở thích cá nhân, áo dài đã trở thành trách nhiệm cộng đồng, từ hoạt động phong trào đã vươn tới tầm quốc tế. Và trên hết, nó khẳng định một điều giản dị nhưng sâu xa: khi con người tìm thấy niềm đam mê, dù muộn hay sớm, thì đó luôn là một hành trình đáng trân trọng.