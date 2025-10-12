Miền di sản hiện hữu, chất sống tinh anh hiện hình

TP - Sau thành công của The Fullton Lounge tại Tràng Tiền Plaza, CapitaLand Development Việt Nam (CLD VN) chào đón chủ nhân tinh hoa tới điểm chạm tiếp theo: The Fullton Edition Show Village. Được tạo tác ngay tại không gian sống tương lai, nơi đây sẽ khai mở một hành trình khám phá miền di sản không dành cho số đông.

The Fullton Edition Show Village - một dấu ấn tiên phong của CLD VN khi ra mắt dự án thấp tầng hạng sang đầu tiên tại phía Bắc. Tại đây, 2 loại hình biệt thự Twin Villa và Pool Villa cùng Clubhouse The Fullhaus được tư vấn bởi các đơn vị thiết kế hàng đầu. Mô hình độc đáo này giúp gia chủ tương lai hình dung chân thực không chỉ qua thị giác, mà còn bằng cảm xúc và trải nghiệm thực tế.

Từ Cổng chào Edition, một miền sống kết tinh di sản được mở ra, dẫn lối cư dân tương lai đến với bản hòa âm của chất sống tinh anh.

Ngôn ngữ kiến trúc vượt thời gian

Pool Villa - Tuyệt tác giới hạn chỉ dành cho chủ nhân xứng tầm

Khơi nguồn cảm hứng từ những đường cong duyên dáng của ruộng bậc thang, ngôn ngữ thiết kế tầng lớp “cascade” ẩn hiện trong từng chi tiết, từ cổng chào, cảnh quan, tới kiến trúc biệt thự.

Phá vỡ những dãy nhà thiết kế mặt tiền đơn điệu, mỗi loại hình biệt thự ghi dấu bản sắc riêng trong một tổng thể hài hòa. Tại đây, chủ nhân tinh hoa sẽ tận mắt chiêm ngưỡng và chạm “bức họa” kiến trúc The Fullton Edition qua vật liệu đa dạng, gam màu trầm sang trọng và những mảng xanh êm dịu.

Twin Villa - khơi gợi chất sống giao hòa giữa riêng tư và gắn kết

Bước vào không gian an trú, những xúc cảm thuộc về được đánh thức bởi ánh nắng len lỏi cùng làn gió mát lành nhờ cách sắp đặt nan trang trí và mảng kính đầy dụng ý. Một tổ ấm giao hòa với thiên nhiên, mở cửa thấy mảng xanh, ra vườn nghe tiếng chim hót, tưởng chừng là điều xa xỉ nơi phố thị, nay hiện diện vẹn tròn tại The Fullton Edition.

Không chỉ gây ấn tượng ở tầng kiến trúc, dưới bàn tay tài hoa của That’s ITH, đội ngũ tư vấn thiết kế nội thất biệt thự mẫu, từng chi tiết, vật liệu, đồ trang trí tại The Fullton Edition Show Village đều được tỉ mẩn lựa chọn, để lưu dấu câu chuyện về sự tròn vẹn, tính duy mỹ, và cả những chuẩn mực trải nghiệm không dễ kiếm tìm.

Twin Villa – Bản giao hưởng của kết nối và riêng tư

Phòng chiếu phim đa năng (multimedia room) tại Clubhouse The Fullhaus

Căn Twin Villa được họa nên dành cho những gia chủ tìm kiếm sự riêng tư nhưng vẫn trân quý những phút giây kết nối đồng điệu. Chính vì vậy, không gian phòng khách trở thành điểm nhấn với khoảng thông tầng ấn tượng, cùng mảng kính lớn mở ra tầm nhìn hướng sân vườn xanh mát, mời gọi ánh sáng tự nhiên hòa điệu với nhịp sống thường nhật.

Vượt qua tầng thẩm mỹ, Twin Villa còn mang đến lối sống linh hoạt, chú trọng công năng tiện nghi. Ngoài khu vực phòng khách và bếp ngay tầng trệt, các không gian ưu tiên tính kết nối, 5 phòng ngủ và 2 phòng đa năng mở ra “một triển lãm sống” để chủ nhân tùy biến bày trí, tạo ra những "khoảng trời riêng" mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tại The Fullton Edition Show Village, với sự hiện diện của căn Twin Villa, gia chủ phần nào mường tượng phiên bản nâng tầm chất sống tinh anh mang tên The Grand Mansion. Với diện tích lên tới ~380m2, “dinh thự” là tác phẩm của hai căn biệt thự song lập nối thành một tổng thể liền mạch, nhân đôi diện tích sống, lý tưởng cho gia đình đa thế hệ.

Tuyên ngôn sống tạo vị thế di sản

Giữa bức tranh khai mở miền di sản, không thể bỏ qua “tuyệt tác” giới hạn Pool Villa - một lát cắt sống động về chuẩn mực sống tinh tuyển. Ngay khi trở về tư gia, những bậc thang dẫn lối chủ nhân tới không gian phòng khách hướng vườn sau, gợi mở một lối sống kín kẽ và riêng tư.

Sử dụng đá tự nhiên cùng điểm nhấn là tông màu đỏ bordeaux sang trọng và uy quyền, căn Pool Villa tựa như tuyên ngôn về bản sắc riêng biệt và phong cách sống duy mỹ. Đẳng cấp nơi đây không phô trương, mà lặng lẽ toát ra vị thế độc tôn, được biểu đạt qua chi tiết nội thất tinh xảo đến từ các thương hiệu đẳng cấp trên thế giới.

Cấu trúc biệt thự được tinh chỉnh khéo léo, vừa tối ưu hóa diện tích cho gia đình đa thế hệ, vừa dung hòa giữa yếu tố chung - riêng. Một viễn cảnh sống thi vị mở ra ngay trước mắt: như buổi bình minh đắm mình trong hồ bơi riêng mát lành, hay ánh hoàng hôn dìu dắt bên bữa tiệc nướng BBQ trên vườn mái.

Trong không gian ấy, bố thong thả nhâm nhi ly rượu vang cùng điếu xì gà trong hầm rượu, con say sưa thả hồn theo phím đàn piano tại sảnh chính, trong khi mẹ thỏa sức sáng tạo tại phòng chế tác trang sức. Mọi ngóc ngách trong căn biệt thự đều dẫn dắt cảm xúc gia chủ, để mỗi phút giây đều hóa vẹn tròn.

Đặc biệt, một đặc quyền hiếm có của chủ nhân Pool Villa chính là tầm nhìn bao bọc bởi không gian xanh, cùng lối đi riêng biệt, đưa chủ nhân tiếp cận tới ngay ngưỡng cửa công viên trung tâm.

Biểu tượng của chất sống tinh anh

Nối liền với biệt thự mẫu, Clubhouse The Fullhaus, công trình biểu tượng của The Fullton Edition, cũng đã dần thành hình, ẩn mình giữa những tầng xanh. Khu vực sảnh đón khách, phòng chiếu phim đa năng và sảnh tiệc Verde trở thành điểm khám phá đầu tiên trong Clubhouse tại Show Village, đồng thời là mảnh ghép tiện ích không thể thiếu trên hành trình sống - nghỉ dưỡng. The Fullhaus không chỉ đơn thuần là không gian sinh hoạt cộng đồng, mà còn là nơi gói ghém tinh hoa độc bản, đo ni đóng giày cho giới thượng lưu.

Trong tương lai, không gian The Fullhaus sẽ được mở rộng với bộ sưu tập tiện ích được chăm chút bởi SuMisura, đơn vị thiết kế nội thất danh tiếng tại Singapore. Bên cạnh Sảnh tiệc Verde kế bên Vườn Lễ Hội và phòng chiếu phim đã hiện hữu, cả gia đình có thể bồi đắp ký ức ngập tràn niềm vui tại Góc Gia Đình, hay giữ nhịp rèn luyện và thư giãn tâm trí mỗi ngày với Bể bơi vô cực 50m và phòng Gym, khu xông hơi.

Không chỉ vậy, điểm tạo ra sự khác biệt cho The Fullhaus chính là công viên ~2ha nối liền, tạo ra một trải nghiệm liên hoàn từ không gian trong nhà ra ngoài trời, từ tận hưởng lối sống hiện đại tới thả mình giao hòa cùng thiên nhiên. Vẫn khéo léo khắc hoạ vẻ đẹp của thiên nhiên, công viên trung tâm mở ra đa dạng không gian gắn kết lẫn riêng tư tinh tế.

Dạo bước quanh The Fullton Edition Show Village, giá trị đồng điệu và cảm giác thuộc về bỗng rõ nét hơn bao giờ hết. Tại đây, một cuộc sống vẹn tròn được khắc họa từ riêng tư và gắn kết, thẩm mỹ và công năng, và cuối cùng là giao hòa giữa thiên nhiên và con người.

Chọn The Fullton Edition, không đơn thuần để sở hữu một ngôi nhà, mà còn là chọn “lưu dấu tinh hoa”, để giữ lửa cho những giá trị sống xứng tầm trở thành di sản cho mai sau.