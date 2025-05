Boeing tăng tốc sản xuất máy bay 737 Max

TPO - Boeing đang đặt mục tiêu tăng tốc độ sản xuất máy bay 737 Max từ 31 lên 38 chiếc mỗi tháng, để kịp giao hàng và thu hồi vốn trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Reuters cho biết, chương trình sản xuất dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing là 737 Max liên tục phải đối mặt với những trở ngại kéo dài thời gian qua.

Đầu năm ngoái, sau vụ việc tấm chắn cửa chiếc Boeing 737-9 của Hãng hàng không Alaska Airlines bị bay mất giữa không trung do thiếu 4 bu lông, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã giới hạn sản lượng sản xuất dòng Boeing 737 Max ở mức 38 chiếc mỗi tháng. Sau đó, 170 chiếc Boeing 737-9 cũng phải ngừng bay sau sự cố. Đến gần cuối năm ngoái, các thợ máy của Boeing liên tục đình công khiến hoạt động sản xuất 737 Max bị gián đoạn.

Năm nay, Boeing cũng phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn sản xuất sau một vụ hỏa hoạn tàn khốc tại nhà máy của một nhà cung cấp ốc vít Boeing 737 Max.

Hiện tại, nhà sản xuất máy bay của Mỹ đang nỗ lực để gia tăng sản lượng sản xuất 737 Max mỗi tháng.

Simple Flying thông tin, tháng trước Boeing đã sản xuất 31 máy bay 737 Max và giao 29 chiếc, mặc dù hãng có gần 100 máy bay chưa giao đã được sản xuất.

Ở thời điểm hiện tại, ông Kelly Ortberg - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Boeing - cho hay, tập đoàn đang nỗ lực cải thiện chất lượng máy bay và cố gắng chứng minh rằng họ có thể sản xuất máy bay với sản lượng cao hơn mức 38 chiếc mỗi tháng.

Theo Reuters, sau khi lỗ gần 12 tỷ USD trong năm 2024, Boeing cần tăng sản lượng máy bay 737 Max để kịp giao hàng và thu hồi vốn. Nếu hoạt động sản xuất 737 Max diễn ra suôn sẻ, có thể Boeing sẽ xem xét về việc bổ sung thêm một dây chuyền sản xuất thứ 4.

Trong báo cáo thường niên của Giám đốc an toàn hàng không vũ trụ, Boeing khẳng định hãng đang cải thiện đều đặn cả sáu chỉ số về chất lượng sản xuất và an toàn do tập đoàn và các cơ quan quản lý tạo ra.

Trao đổi với PV Tiền Phong tại buổi họp báo về triển vọng thị trường hàng không thương mại của Boeing cuối tháng 4, ông Dave Schulte - Giám đốc Marketing Boeing - cho biết, Boeing 737 Max sẽ chiếm 80% tổng số máy bay dự kiến được giao trên trên toàn cầu thời gian tới.

Đại diện Boeing cho rằng, với khả năng vận hành ổn định và hiệu quả, 737 Max mang đến sự linh hoạt trong khai thác, đồng thời gia tăng đáng kể lợi nhuận trên mạng lưới đường bay cho các hãng hàng không. Đặc biệt, dòng máy bay này còn giúp giảm lượng khí thải, và phát thải carbon lên đến 20% so với các dòng tiền nhiệm.

Kim Thảo